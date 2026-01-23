Jazz gratuït a Terrassa: "Omplim el 95% de l'aforament"

Ja és a prop a Terrassa el jazz a prop, i perdó pel fàcil joc de paraules. Aquests en seran els protagonistes enguany: Jazz Clar, Oriol Vallès Quartet, Jordi Gaspar, Irene Reig Quartet, Blanca Funes Quintet i Assanhado Quartet. Totes aquestes propostes desfilaran del 31 de gener a l'1 de març per centres cívics i casals de barri en una nova edició, i van ja 29, del cicle Jazz a Prop, que acosta el gènere emblemàtic de la ciutat als districtes habitualment aliens a les programacions de concerts d'aquesta música libérrima. L'èxit sembla assegurat. "Fins ara omplim el 95% de l'aforament en totes les propostes", ha afirmat Ota Vallès, tècnica de Promoció Cultural als districtes, en la presentació del cicle.
Joan Salvador, tinent d'alcalde de Projecció de la Ciutat, i Gemma Plans, presidenta de l'Associació de Músics de Jazz de Terrassa (MuJazzT), han participat en la presentació realitzada al centre cívic Alcalde Morera, a Can Palet, un dels equipaments que acolliran el desplegament del jazz gratuït d'enguany, que ve amb una novetat: a més de a prop i gratuït, el jazz apunta al migdia, també. "Hem volgut provar aquesta fórmula a l'hora del vermut per a un públic més familiar. A veure si funciona", ha apuntat Ota Vallès. Els artistes triats per a aquest aperitiu, que tindrà lloc l'1 de març al casal de barri de Sant Pere (12 hores), són Marta Garrett i el seu projecte Assanhado Quartet, un recorregut exuberant per la música brasilera, el soul i composicions pròpies.
Oriol Vallès
Aquest concert tancarà el programa, que obrirà Jazz Clar el dissabte 31 de gener (20 hores) al centre cívic Montserrat Roig i prosseguirà el 6 de febrer (20 hores) Oriol Vallès Quartet, formació liderada pel trompetista terrassenc, que actuarà al centre Maria Aurèlia Capmany.
El mestre del baix Jordi Gaspar tornarà a Terrassa amb "Reinici" i ho farà precisament al centre cívic Alcalde Morera, el 7 de febrer a les 19 hores. La següent cita: Irene Reig Quartet, el 21 de febrer a les 20 hores. El quintet de la vocalista Blanca Funes presentarà la seva fresca proposta el 27 de febrer, a les 20 hores, al centre cívic President Macià.
No es poden treure entrades ni hi ha inscripció prèvia. Es prega arribar amb temps (molt de temps) d'antelació "i guardar un rigorós ordre d'entrada". El jazz a prop i gratuït és una aposta d'èxit.