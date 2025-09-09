Terrassa dedica la Fira del Llibre al Pais Valencià

La III Fira del Llibre en català de Terrassa, impulsada per la Comissió de Llengua i Cultura del Consell de la República de Catalunya – Terrassa, se celebrarà el dissabte 4 d’octubre al Raval de Montserrat. L’activitat s’allargarà des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre i comptarà amb dos escenaris i fins a 31 parades de llibreries i entitats locals, a més de sessions de signatura d’autors i il·lustradors i activitats per a totes les edats.
Enguany, l’organització ha volgut posar l’accent en set eixos: la programació infantil i juvenil; la mirada al País Valencià, convidat d’honor; el mil·lenari de Montserrat; la visualització de la tasca d’editors, traductors i correctors; l’atenció a guionistes de teatre i cultura popular; el reconeixement als escriptors terrassencs Feliu Formosa i Jaume Cabré; i la promoció de la Fira a poblacions veïnes.
El País Valencià, que pren el relleu de la Catalunya Nord i les Illes Balears com a territori convidat, hi arriba en un moment especialment delicat després dels estralls provocats per la DANA. La seva participació vol ser un impuls de visibilitat i de suport al sector editorial valencià.
Tal com s'ha explicat a la presentació del cartell i la programació de la Fira, conduït per les organitzadores Lluïsa Martínez i Montserrat Galí, la inauguració oficial anirà a càrrec del terrassenc Salvador Comelles, professor del Departament de Filologia Catalana de la UAB i autor de literatura infantil i juvenil. A més, al llarg del matí, l’escenari de l’atri de l’Ajuntament acollirà una conversa amb l’editora Antònia Carré i la periodista de TV3 Rosa Talamàs, ambdues terrassenques, sobre com "les dones han passat de fer llibrets de llom, a escriure llibres". Durant el dia les converses entre personalitats del sector se n'aniran succeint.
