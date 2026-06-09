La fugida de Brito i Picatoste, a Terrassa: "Una cacera policial de 33 dies"

Aquesta és la sinopsi de la història. “La fugida de dos perillosos delinqüents del Centre Penitenciari de Lleida el 2001 desencadena una cacera policial de 33 dies, marcada per la violència, sacrificis i lleialtat”. Així presenta Atresplayer la sèrie “33 días”, un treball de ficció basat en aquella evasió que tants rius de tinta va fer córrer i va generar tants programes televisius. La història de Manuel Brito Navarro i Francisco Javier Picatoste Arnaldo ha estat transportada a la pantalla petita pel periodista català Carles Porta i es va rodar, en bona part, a Terrassa l’any passat.
En la sèrie ara estrenada, Brito i Picatoste es transformen en Prieto i Calatrava, els personatges interpretats per Poga i Villagrán. El trasllat del cas real a la ficció demanava un canvi d’identitat.
“33 días” es va filmar al Parc Audiovisual de Catalunya i al barri de Can Boada
El 2025, Terrassa va acollir més 100 rodatges, una xifra en la qual s’inclouen tant aquelles filmacions realitzades als platós i localitzacions del Parc Audiovisual de Catalunya (PAC), com aquelles coordinades per Terrassa Film Office, oficina encarregada de la gestió de permisos de rodatge a la ciutat. La sèrie “33 días” va ser un dels treballs desenvolupats a la localitat. Aquí, al recinte del PAC, es va reproduir el centre penitenciari on es van rodar les imatges corresponents en unes jornades que per als dos principals protagonistes de la sèrie, José Manuel Poga (“El cuerpo en llamas”) i Julián Villagrán, van resultar del tot colpidores.
Densitat
Malgrat l’aparença de tipus durs que exhibeixen a la pantalla, tots dos declaren les estranyes vibracions captades a l’antic Hospital del Tòrax. En una entrevista al portal Prez Magazine, Julián Villagrán afirma que aquell “era un espai brutalment fred”. “Hi ha fantasmes”, afegeix, mentre José Manuel Poga subratlla la percepció de “densitat” en l’ambient que sentia quan pujava les plantes de l’edifici. “No segueixo, col·lega”, es deia.
“33 días” (Atresmedia), el salt de Carles Porta des dels projectes documentals a la ficció, també es va rodar al barri de Can Boada. Els primers dos capítols de la sèrie, roducte que ja es va materialitzar en format de “true crime” a “Crims” fa sis anys, ja estan disponibles des de diumenge passat. La sèrie es va presentar al Festival de Cinema de Sant Sebastià el setembre passat.