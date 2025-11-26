Terrassa "guanya" un Emmy de la mà d'Oriol Pla

És ben cert que, amb l'alta quantitat de produccions realitzades a l'aixopluc del Parc Audiovisual de Catalunya (PAC), les probabilitats d'obtenció de premis amb Terrassa present, d'alguna de les maneres, s'incrementa. Però en aquest cas no parlem d'un reconeixement més. Parlem d'un premi Emmy, els guardons més importants de la televisió que es concedeix als Estats Units. I l'ha guanyat l'actor català Oriol Pla (Barcelona, 1993)pel seu paper en la sèrie "Yo adicto", rodada en part al PAC.
El guardó, que ha arribat a la 53a edició, l'organitza l'Acadèmia Internacional de les Arts i les Ciències de la Televisió. Oriol Pla, que es va mostrar molt emocionat per la distinció, és el primer actor espanyol que conquereix els Emmy. Ha aconseguit el premi al millor actor internacional amb aquest treball, coproduït per Alea Mitjana i Disney+ i basat en la novel·la homònima de Javier Giner.
A "Yo adicto" es relata la vida del propi Giner, llastrada per la seva addicció a les drogues. I aquest dimarts al vespre, a la cerimònia de lliurament dels guardons, va ser Giner l'objecte d'elogis de Pla. L'actor li va dedicar el premi: "Mai podré agrair-t'ho de manera suficient. Mereixes viure en veu alta, orgullosament i meravellosament", va dir l'actor sobre l'exemple de rehabilitació que representa la història de Giner. Tots dos es van abraçar després de recollir el guardó.
A Terrassa fa un mes
El passat 26 d'octubre, Oriol Pla va tornar a Terrassa per interpretar "Gola", un espectacle teatral desplegat amb Pau Matas Nogué. Aquest feia música en directe mentre Oriol Pla Solina interpretava un personatge consumit per consumir. La proposta, escenificada al Teatre Principal, barrejava text, dansa, clown i performance en una reflexió original que parteix de la idea de la gola entesa “com a necessitat i vici d’engolir en excés tot allò que desitgem o que ens fan desitjar”.