La mort d'un sicari vista des de Terrassa

Abelardo Gil Leyva i Miguel Adrover Caldentey formen un equip, quatre mans i dos cervells per idear i posar negre sobre blanc les tribulacions d’un altre equip, el GE12, un grup especial d’investigació de la Policía Nacional. Abelardo Gil des de Matadepera i Miguel Adrover des de s’Horta (Mallorca) han escrit “La muerte del sicario”, una novel·la negra que aquest dimecres, 21 de gener, presentaran a Terrassa, a la llibreria La Temerària, a les 19 hores.
L’obra, publicada per Íbera Ediciones, és la segona novel·la elaborada per aquest duo. La segona, també, amb el GE12 com a protagonista, aquest cop d’una narració que s’activa amb la mort de l’amant de Xènia Puigmartí i porta el lector fins a la complexitat d’un entramat de tràfic de drogues a gran escala. Les indagacions policials permetran que el grup d’investigadors tanqui l’anterior assumpte, desenvolupat en la primera novel·la de la saga. Per als lectors vallesans, aquest nou lliurament ofereix un al·licient extra: el de reconèixer espais de Matadepera a les pàgines de la novel·la.
Tots dos escriptors ja havien publicat títols de manera individual en diversos gèneres abans d’afrontar aquesta etapa de creació en comú amb la qual asseguren sentir-se molt satisfets. “Hem trobat una línia que ens diverteix com a escriptors i alhora, vista la reacció dels lectors, creiem que els entreté”, indiquen els autors.
En la segona entrega, han decidit tancar el cercle de “Rue Coconut” i explorar nous elements, “com és el món del tràfic de drogues, la qual cosa ha implicat una gran tasca de recerca per poder escenificar de manera creïble, i alhora dinàmica, tota la trama de l’obra”. Abelardo Gil i Miguel Adrover tenen la intenció de seguir endavant amb la saga i ja rumien el següent cas del GE12 en la tercera novel·la conjunta.
De nou a La Temerària
El grup especial de la policia ideat per Gil i Adrover es troba a gust, pel que sembla, a Terrassa. La Temerària serà de nou l’escenari triat per a la presentació de les vicissituds de l’equip d’investigadors. L’any passat, l’establiment ubicat al carrer de la Goleta ja va acollir la presentació de la primera entrega de la sèrie, “Rue Coconut. Asesinato en la laguna Ebriè”, amb gran afluència de públic i un ple absolut a la sala.
L’acte d’aquest dimecres comptarà amb la intervenció dels autors i de la doctora Rosa Montoliu. Un cop acabada la presentació, l’escriptor matadeperenc i el mallorquí signaran exemplars de l’obra.