Albert Pla i Peyu, en realitat, són Hamlet a Terrassa

Dos actors, una comèdia, un personatge literari universal, dues funcions: una, a les 18 hores; la segona, a les 20.15. Albert Pla i Peyu portaran aquest diumenge a LaFACT de Terrassa l’obra “Hamlet, és una comèdia”.\r\n\r\nDarrere el títol s’hi amaguen els estira-i-arronses de la convivència de dos companys a l’habitació 313 d’un hospital. El lloc suggereix desgràcia o fins i tot alguna mort. El muntatge, malgrat el seu títol, “presenta fets potser més preocupants que l’obra original, ja que, comparada amb la vida real, Hamlet és una comèdia”, comenten els organitzadors.\r\n\r\nAquest divendres només queden entrades (poques) per a la segona funció.\r\n