Neix a Terrassa un certamen per pensar

Els promotors del primer Festival de Filosofia de Terrassa han presentat aquest certamen, que omplirà la ciutat d’activitats relacionades amb el pensament i la reflexió durant tres dies, del 5 al 7 de juny.
El tinent d’alcalde de Projecció de la Ciutat i regidor de Promoció Cultural i Audiovisual, Joan Salvador, va participar aquest dijous en la presentació oficial del festival, que va tenir lloc a la cúpula del Teatre Principal. El certamen porta com a lema “Filosofia de carrer” i vol apropar el pensament filosòfic a la ciutadania “i convertir la reflexió en una experiència compartida i oberta a tothom”.
Entitats
L’acte va comptar també amb la participació de representants d’entitats i col·lectius com Òmnium Cultural, Abacus, Prodis, Mantinc el Català, Biblioteques de Terrassa i l’Ateneu Terrassenc, que col·laboren en aquesta iniciativa impulsada amb el suport de l’Ajuntament de Terrassa.
El Festival de Filosofia de Terrassa pretén convertir Terrassa en “la capital de la filosofia” durant tres dies, a través d’activitats culturals, converses i debats. El programa inclou les intervencions, entre altres, de Jordi Callejón, Carles Llinàs, Jordi Feixas, Ana Puccinelli, Glòria Arbonès, Toni Massagué i Rosa Aguado. El Diari de Terrassa va informar de la celebració de l'esdeveniment el passat 9 d'abril.