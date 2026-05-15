Un misteri a l'esquena: "Dies d'estiu i de pluja"

El Cinema Catalunya de Terrassa ha organitzat per a aquest dissabte, 16 de maig, una sessió especial del film "Dies d'estiu i de pluja". Serà en la projecció de les 19 hores que hi haurà un col·loqui posterior, amb la presència de l'equip de direcció de la pel·lícula (Col·lectiu Espurnes), així com de la cap de Maquillatge, Perruqueria i Efectes Especials, Aina Galisteo.
La producció catalana "Dies d'estiu i de pluja" s'estrena al Cinema Catalunya aquest divendres, 15 de maig. Està dirigida pel Col·lectiu Espurnes, format per Àlex Serra, Mireia Labazuy i Clàudia Vila. Tracta sobre dos nois i una noia que emprenen un viatge estiuenc, cadascun amb el seu misteri a l’esquena.
Aquest llargmetratge de 65 minuts planteja un joc que comença sent fictici però que al final es fa tan real que acaba agafant desprevingut l'espectador. L'obra ha aixecat molt bones crítiques al seu pas per diversos festivals internacionals.
Després de la projecció hi haurà un col·loqui amb torn obert de preguntes i intervencions per part del públic. "D'aquesta manera podrem descobrir diverses curiositats i interioritats del rodatge del film, així com conversar sobre alguns dels temes que proposa la seva trama argumental", expliquen els responsables de la sala municipal. Les entrades ja estan a la venda al seu preu habitual, tant al web del Cinema Catalunya com també a la taquilla del carrer de Sant Pere.