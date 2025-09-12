LaFACT de Terrassa obre la temporada familiar amb el musical "Coco, ¡Recuérdame!"

L ‘aval numèric recollit fins ara impacta: més de 700.000 espectadors han vist l’obra “Coco, ¡Recuérdame!” a tot Espanya. Aquest aclamat musical inspirat en el Día de Muertos aterra a Terrassa de la mà de LaFACT, que acollirà aquest diumenge les aventures de Miguel Rivera a Mèxic. La funció, de 75 minuts de durada, començarà a les 18 hores.
El Miguel és un infant que viu a Santa Cecília (Mèxic) i somia ser un músic famós com el seu ídol, el difunt cantant Ernesto de la Cruz. El somni del nen no troba acceptació en l’entorn més immediat. La seva família manté una prohibició estricta envers la música des de fa generacions. No obstant això, sembla que la besàvia del nen, Mamá Coco, és l’única que sembla compartir el seu amor per la música.
En Miguel descobreix que el marit de la seva rebesàvia tocava una guitarra idèntica a la d’Ernesto de la Cruz, i és aleshores quan comença a sospitar que podria ser el seu descendent. Amb aquesta idea al cap, decideix participar en un concurs de música al poble. Ningú li vol deixar una guitarra, per la qual cosa l’infant s’endinsa al mausoleu d’Ernesto de la Cruz per agafar-ne la seva. Quan toca l’instrument preuat, és transportat inesperadament al món dels morts. “Coco, ¡Recuérdame!”, sota la direcció de Pedro Pomares, recorre des de fa més de sis anys els principals auditoris d’Espanya. Es tracta del primer musical tributat al film del mateix nom, inspirat en la festivitat mexicana.
La següent cita de la temporada familiar de LaFACT està programada per al 28 de setembre amb l’espectacle “El mago invisible” del mag Dakris, un esdeveniment sorprenent amb màgia interactiva, desaparicions, mentalisme i teletransportacions que deixarà el testimoni a “Vaiana, el musical del momento” el 19 d’octubre. El 26 d’octubre serà el torn del Gran Circ Acrobàtic de la Xina, una proposta única amb més de 30 artistes en escena, alguns dels quals medallistes olímpics.