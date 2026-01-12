L'èxit de "El llac dels cignes" a Terrassa

Tot apunta que la inauguració de la 43a Temporada BBVA de Dansa de LaFACT de Terrassa assolirà un èxit total de convocatòria. Aquest dilluns només quedaven 20 entrades per veure "El llac dels cignes", que el Ballet Classic Internacional portarà al centre cultural de la rambla d'Ègara aquest cap de setmana vinent en dues funcions, una dissabte i una segona, diumenge. La primera, a les 20 hores. La segona, a les 18. Els preus van dels 28 als 32 euros.
Considerada la joia del ballet clàssic universal, "aquesta producció submergeix l'espectador en un relat fascinant sobre l'etern conflicte entre el bé i el mal", destaca LaFACT en la presentació de l'espectacle. La cèlebre obra de Piotr Txaikovski es presenta en dues funcions aquest dissabte 17 i el diumenge 18 de gener dins la 43a Temporada BBVA de Dansa.
"El llac dels cignes" interpretat pel Ballet Clàssic Internacional compta amb un elenc de solistes de prestigi internacional com Tatiana Nazarchevici i Nikolay Nazarchevici, sota la direcció general d'Andrey Sharaev
En aquesta primera part de la temporada, oferirà nou espectacles més entre els quals destaca una gala d’estrelles de l’American Ballet Theatre (25 i 26 d’abril), el flamenco de la Compañía María Pagés (24 d’abril) i el London City Ballet (10 de maig). El 7 i 8 de febrer s’estrenarà també "Carmen", una coproducció entre LaFACT i l’Innsbruck Winter Dance Festival dirigida per Enric Gasa.
"El llac dels cignes" interpretat pel Ballet Clàssic Internacional compta amb un elenc de solistes de prestigi internacional com Tatiana Nazarchevici i Nikolay Nazarchevici, sota la direcció general d'Andrey Sharaev. El muntatge inclou danses tradicionals com la napolitana, l’espanyola, l’hongaresa i la polonesa, "oferint una experiència clàssica completa basada en la coreografia original de M. Petipà i amb escenografia d’Evgeny Gurenko", afegeix la institució organitzadora.
El director de la producció, Andrey Sharaev, aporta una trajectòria internacional com a coreògraf i professor format a l’Acadèmia de Música, Teatre i Belles Arts de Chisinau. Després de deu anys com a solista del Ballet Nacional de Moldàvia, Sharaev ha format part de companyies reconegudes com el Ballet Imperial Rus i el Ballet de Sant Petersburg, actuant en gires per Europa, els Estats Units i el Canadà. La seva versió de "El llac dels cignes" manté l'essència de la tradició russa incorporant danses nacionals com la napolitana, l’espanyola, l’hongaresa i la polonesa.
L'obra narra com el Príncep Sígfrid, després de conèixer la princesa cigne Odette al bosc, cau en l'engany del malèvol Rothbart i jura el seu amor al Cigne Negre, iniciant una recerca desesperada per la seva estimada.
A banda de les propostes indicades, enguany el Programa d’Alt Rendiment (PAR) en Dansa de LaFACT presenta una nova producció familiar, "Alícia, i la dansa de les mil meravelles" (21 de març), adreçada al públic més jove i a les escoles. Al mes de febrer, es podrà veure "Carmen", una coproducció entre LaFACT i l’Innsbruck Winter Dance Festival que, amb la coreografia d’Enric Gasa, uneix tradició i modernitat en una nova versió d’aquest mite, amb la participació d’alumnes seleccionats del PAR en Dansa de LaFACT.