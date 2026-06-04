L''harmònica i el poder energètic del blues a Terrassa

Hi haurà imitació de pantans i l’imaginari de clubs de Chicago, evocacions amb una mica de repòs però, sobretot, amb sobredosi energètica. I se n’ofereix un dos per un. Arriba el segon Blues Weekend de Terrassa amb l’harmònica virtuosa de Joan Pau Cumellas i el rhythm & blues de Balta Bordoy & The Bad Boys. Serà aquest divendres i aquest dissabte a la Nova Jazz Cava, escenari d’un cap de setmana temàtic.
La primera proposta, la de la Joan Pau Cumellas Band, la lidera un dels harmonicistes més admirats i prestigiosos i admirats del panorama europeu. Combinant les virtuts tècniques i la capacitat comunicativa, Cumellas ha convertit l’harmònica “en una eina expressiva capaç de transitar amb naturalitat entre el blues, el jazz i el bluegrass”, com destaca el Club de Jazz Terrassa en la presentació d’aquesta primera vetllada del cap de setmana al passatge de Tete Montoliu. L’harmonicista i cantant pujarà a l’escenari de la Cava acompanyat per Valentí Moya (guitarra), Bernat Casares (piano i teclat), Jordi “Petit” Blanes (baix elèctric) i Pere Foved (bateria). Tots plegats exposaran un repertori original.
Poder
Aquest dissabte, el testimoni l’agafarà Balta Bordoy & The Bad Boys, una formació que reivindica l’essència del rhythm & blues clàssic amb una proposta poderosa i alhora elegant, carregada de groove i improvisació. El guitarrista mallorquí Balta Bordoy, amb una trajectòria de més de 30 anys compartint escenari amb figures internacionals del gènere, se situa al capdavant d’una banda que completen Víctor Puertas a la veu i l’orgue Hammond B3, Nil Mujal al saxo tenor i Arnau Julià a la bateria. El grup presentarà el disc “Rock my blues away”, que va ser enregistrat en directe als Feelback Studios de Barcelona i ha estat destacat per diverses publicacions especialitzades.
El Club de Jazz de Terrassa ofereix un paquet especial per a aquesta segona edició del Blues Weekend. El públic que vulgui assistir als dos concerts podrà obtenir una entrada conjunta per 25 euros, que passen a ser 17 per als socis.