Mama Dousha té una Casa Alegre a Terrassa

Us sonen els vitralls i elegància modernista de l’espai? , preguntava aquest divendres el Parc Audiovisual de Catalunya (PAC) en el seu compte en una xarxa social. Al·ludia a una imatge promocional de l’últim vídeo musical de Mama Dousha, enregistrat a la Casa Alegre de Sagrera de Terrassa.
Mama Dousha (nom artístic de Bruno de Fabriziis) és un cantant barceloní de pop urbà català conegut pel seu èxit “Rikiti”. El músic, autor de “Rere teu”, fusiona electrònica, cançó d’autor i guitarra espanyola. A Terrassa ha gravat el vídeo del tema “Nanana” a l’emblemàtica casa modernista ubicada al carrer de la Font Vella.
Aquesta és una de les localitzacions cinematogràfiques que ofereix Terrassa Film Office, servei de l’Ajuntament de Terrassa, gestionat des del PAC, que facilita rodatges audiovisuals a la ciutat, ofereix assessorament, tramita permisos en espais públics i promou Terrassa com a escenari de produccions.
La Casa Alegre de Sagrera és una de les seus del Museu de Terrassa, que ha col·laborat en la realització del vídeo de “Nanana”. Aquesta cançó formar part del tercer àlbum de Mama Dousha, “Tothom té raó”.