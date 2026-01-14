Més noms internacionals al Festival Jazz Terrassa: Dave Douglas i Jon Irabagon

De Dave a Dave. Si la setmana passada, els organitzadors del Festival Jazz Terrassa (FJT) van obrir la comporta dels anuncis del cartell de la pròxima edició del certamen amb noms com els de Carles Benavent, Felix Pastorius o Dave Holland, aquest dimecres han llançat un altre nom, també d'abast internacional: ve el trompetista Dave Douglas. I ve també Jon Irabagon.
El 45è Festival Jazz Terrassa diu que reafirma el seu compromís "amb la creació i l’actualitat centrant la mirada en figures internacionals que defineixen l’actualitat jazzística". Després del primer anunci de l’edició 2026 amb propostes amb el baix com a instrument protagonista, "el festival continua desplegant una programació que posa en valor la personalitat sonora de cada projecte". En aquest context, l’arribada dels concerts de Jon Irabagon’s Rising Sun Quartet i Dave Douglas Quartet "reforça l’aposta per veus creatives amb una trajectòria sòlida i una mirada oberta al futur del jazz, combinant llibertat i excel·lència musical".
L’edició 2026 del certamen acull el retorn de Jon Irabagon, saxofonista nascut a Chicago (Estats Units) amb arrels filipines i una de les figures més destacades del jazz contemporani. Compositor i líder, Irabagon és considerat per la crítica especialitzada com “el futur del jazz”, un músic profundament arrelat al seu temps, "capaç de fondre una tècnica prodigiosa amb una visió oberta i eclèctica".
Irabagon presenta "Rising sun" (Irabbagast Records, 2022), el seu darrer disc i projecte a quartet, "una obra concebuda com un relat vital i sonor inspirat en un llarg viatge familiar per carretera a través de l’oest dels Estats Units durant l’estiu de 2020, en plena reobertura postpandèmica". El treball recull sis composicions originals signades pel mateix Irabagon —al costat d’una relectura del clàssic "Bebop" de Dizzy Gillespie— que evoquen "paisatges amplis, silencis, horitzons oberts i una renovada esperança". La música de l'àlbum combina llibertat formal, energia post-bop i una forta càrrega expressiva, "amb una escriptura oberta que dona gran protagonisme a la improvisació col.lectiva". El quartet reuneix alguns dels músics més rellevants de l’escena creativa nord-americana: Matt Mitchell, músic ultramodern i còmplice habitual d’Irabagon, al piano i Fender Rhodes; Chris Lightcap, alternant baix elèctric i contrabaix; i Sam Ospovat, baterista enèrgic.
Guardonat amb el premi Thelonious Monk i reconegut per DownBeat i Time Out New York, Irabagon només ha visitat el festival terrassenc en una ocasió, l’any 2018, i és, precisament, membre habitual del quintet del trompetista Dave Douglas, que serà també present en l’edició del certamen d'aquest proper mes de març.
Dave Douglas torna a la Nova Jazz Cava amb el seu quartet i un nou disc sota el braç, "Four freedoms "(Greenleaf Music, 2026), publicat aquest mes de gener. "El projecte parteix del discurs de Franklin D. Roosevelt sobre les quatre llibertats fonamentals, com a metàfora musical d’una societat basada en l’escolta, la convivència i la creació col·lectiva", explica l'organització del FJT.
Trompetista, compositor i pedagog, Douglas és una figura clau del jazz actual, amb una trajectòria que supera les seixanta gravacions com a líder i una activitat creativa constant, reconeguda amb premis com el Guggenheim o el Doris Duke Artist Award. Procedent de la dinàmica escena creativa de Nova York, "la seva trompeta combina lirisme, claredat i una curiositat inesgotable que l’ha portat a explorar múltiples idiomes del jazz i la música improvisada".
Músic fonamental de l’escena global, "Douglas ha estat sempre vinculat a una concepció del jazz com a espai de llibertat i compromís artístic", apunta el Club de Jazz Terrassa. La seva relació amb Terrassa ha caminat en paral.lel a la història del festival a través de diferents formacions i col·laboradors. Hi ha actuat quatre vegades. La primera, l’any 1980 a la primera Jazz Cava. Consolida així una presència significativa dins la història del certamen.
Ara, Dave Douglas es presenta envoltat de músics que també mantenen vincles amb l’escena terrassenca. Un d'ells és el baixista Ingebrigt Haker Flaten, figura central del jazz escandinau i membre fundador del grup mític Atomic, amb qui ja va tocar a Terrassa el març de 2006; i el bateria Rudy Royston, músic habitual de Douglas, avalat per una trajectòria al costat de noms com Bill Frisell, Jason Moran o Ravi Coltrane. Precisament, Royston va visitar el Festival l’any 2014 (33a edició) amb el trio liderat pel guitarrista Bill Frisell. Tanca files en el quartet, en el seu debut al certamen, la pianista Marta Warelis considerada una de les veus més personals de la improvisació europea actual.
Jam session
Abans de tot plegat, la temporada estable de la Nova Jazz Cava segueix endavant amb cites com la d'aquest dijous, 15 de gener, amb Nil Nieto Group, que compta com a convidat estrella amb Christos Yerolatsitis, reconegut pianista originari de Xipre. La jam session començarà a les 21.30 hores.
Nil Nieto Group és una formació de jazz contemporani que explora el so modern inspirat per figures com Walter Smith III i Joshua Redman, combinant-lo amb un repertori de composicions pròpies. Liderat pel saxofonista mataroní Nil Nieto, "el grup destaca per una sonoritat elegant, una energia creativa constant i una complicitat musical construïda sobre l’escolta i la sensibilitat col·lectiva", descriu el Club de Jazz Terrassa. El projecte de Nieto, “Inner Landscapes”, és una metàfora a la finalitat expressiva, que són els propis paisatges i històries que es creen a dins de la música "i com cadascú els interpreta d’una manera totalment diferent però alhora igual".