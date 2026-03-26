Mor als 96 anys l'editora Maria del Carme Dalmau

Ha mort Maria del Carme Dalmau. L'editora ha traspassat aquest dijous al matí als 96 anys. Vivia a Terrassa des del 2023, i a Terrassa tenia la seva seu des del 2020 l'editorial que havia dirigit, Rafael Dalmau Editor. La cerimònia de comiat tindrà lloc aquest dissabte vinent, 28 de març, a les 12 hores, al complex funerari de Terrassa. La vetlla s'hi durà a terme aquest divendres, de les 12 a les 21 hores.
L'editorial ha destacat que Maria del Carme Dalmau i Dalmau (Barcelona, 1930) ha dedicat la seva vida al món del llibre. Als 12 anys d'edat ja treballava per ajudar a la llibreria Dalmau de Barcelona, a la qual s'hi va incorporar plenament quan tenia 15 anys.
Entre 1946 i 1959 va treballar a l'editorial Dalmau i Jover. El 1959, juntament amb el seu pare, Rafael Dalmau i Ferreres, va fundar Rafael Dalmau Editor, que la Maria del Carme va dirigir entre 1971 i 1996.
Reconeixements
Entre les col·leccions que va impulsar destaquen "Episodis de la Història", amb 379 números en l'actualitat, i "Els castells catalans", en sis volums, obra que va representar "un notable aprofundiment del coneixement i la difusió del patrimoni monumental i històric català". Maria del Carme Dalmau va ser l'editora de l'obra "Món Casteller", que va dirigir Pere Català i Roca, el seu marit, i que va contribuir decisivament "a la divulgació i dignificació de la tradició castellera". L'editora va participar en la fundació de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana, l'any 1978.
La seva trajectòria va ser reconeguda amb nombrosos guardons. L'any 1985 va rebre la Creu de Sant Jordi i el 2017 va recollir el premi Isidre de Rabassó d'Identitat Castellera. Quan tenia 91 anys, el 2021, va rebre el Premi Nacional de Cultura.