Una reunió de músics ha parlat amb John Coltrane a Terrassa

Plovia fora. Dins, a la Nova Jazz Cava de Terrassa, queien les notes del saxo rediviu, reinterpretat per destacats i escollits seguidors locals, de John Coltrane.
Era dissabte, aquest dissabte passat. Un quintet liderat pel baterista Pau Bombardó va oferir al públic “Avui ha vingut en John”, un projecte d’homenatge a Trane en format de quintet. A més de Bombardó, els saxos de Carles Pineda i de Ramón Cardo, sumats a Jöel Gonzàlez al piano i Pau Lligadas al contrabaix.
Es tractava de reconèixer el llegat de Coltrane, però sense emulacions simples, sense contrafaïments que, d'altra banda, resulten difícils en una música lliure com el jazz. I, en el cas de Coltrane, constituirien gairebé una traïció als principis espirituals d'un dels músics més rellevants del segle XX, habitant de l'Olimp del jazz, monstre del gènere.
Parlaven una estona
"Avui ha vingut en John" fa referència a una frase de Sonny Rollins (un altre habitant de l'alta muntanya, si més no tocant el saxo), qui, anys després de la prematura mort del mestre, assegurava que John Coltrane el visitava en somnis. “Aquesta nit ha tornat en John; hem parlat una estona”, deia Rollins amb melodia de calipso.
El 2026 fa 100 anys del naixement de John Coltrane, traspassat el 1967, poc abans de fer 40 anys. La gent convocada per Bombardó ha volgut commemorar el centenari homenatjant el compositor i saxofonista i reivindicant la seva empremta “musical i espiritual”. El repertori del projecte recorre diverses èpoques del músic, del 1955 al 1967, amb especial dedicació a l'any 1959 i també a moviments de la seva obra mestra, “A love supreme” (1964).