Fa una reivindicació del petit format com abans havia qüestionat l'allau de grans festivals impersonals. El periodista musical Nando Cruz ve a Terrassa a presentar el seu llibre "Microfestivales y otros escenarios posibles" (Silex Ediciones, 2025). Ho farà a la llibreria Synusia en una conversa amb Anna Pérez, també periodista musical i coordinadora de la Casa de la Música, entitat que organitza l'esdeveniment juntament amb la llibreria. L'acte tindrà lloc a l'establiment, ubicat a l'Ateneu Candela, aquest dijous a les 19 hores. És gratuït.
El llibre
Els éssers humans ens hem organitzat per gaudir de la música des de temps immemorials. "Tanmateix, durant les darreres tres dècades, la indústria de l’oci ha convertit les trobades musicals en esdeveniments cada vegada més descomunals, massificats i poderosos, fins al punt de generar la falsa sensació que són l’única opció per escoltar música en directe", explica la presentació del llibre.
Però aquestes grans cites no són l'única opció. A Espanya, "centenars d’espais i col·lectius impulsen propostes a escala humana on la música conserva el seu protagonisme i la seva capacitat de generar comunitat".
Si "Macrofestivales. El agujero negro de la música" qüestionava, amb arguments i dades, el creixement desbocat d’aquestes "macrogranges musicals", "Microfestivales y otros escenarios posibles" en representa el revers propositiu en 314 pàgines. En aquest llibre, Nando Cruz acosta el lector "a un ampli i divers ventall d’iniciatives", des dels festivals de reggae dalt de la muntanya i cicles d’hivern al costat d’una estufa als refugis per a grups de l’underground més profund, passant per federacions de festivals punk, "gaztetxes" bascos i penyes flamenques, raves de música electrònica o festes de carrer de hip-hop.
En un moment en què la gran indústria del directe mostra com mai el seu instint neoliberal i depredador, "urgeix plantejar alternatives fèrtils, compartir experiències i imaginar altres possibilitats des de les quals exercir l’autodefensa musical".
L'autor
De jove, dues de les principals aficions de Nando Cruz (Barcelona, 1968) eren escriure i escoltar música. Per això va estudiar periodisme i va començar a escriure sobre música a finals dels anys 1980.
Ha col·laborat en programes de ràdio (Ràdio Ciutat Vella, iCat FM) i televisió ("Sputnik", "Música moderna"), tot i que ha desenvolupat gairebé tota la seva trajectòria com a periodista musical en la premsa escrita. Va col·laborar durant dues dècades a la revista musical Rockdelux i a El Periódico de Catalunya, des d’on va impulsar la sèrie de reportatges "Otros escenarios posibles".
Actualment publica a elDiario.es i condueix el programa radiofònic 10.000 Fogueres. És autor dels llibres "Una semana en el motor de un autobús. La historia del disco que casi acaba con Los Planetas" (2011); "Mazoni: 31 dies de gira / 31 dies tancat" (2015); "Macrofestivales. El agujero negro de la música" (2023) i "Microfestivales y otros escenarios posibles" (2025).