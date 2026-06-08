Alquímia de Joan Ponç a Terrassa

La mostra està donant molt de si, i segurament no és per a menys. Els múltiples serrells que ofereix “I de sobte, l’atzar. Incerteses, destins i casualitats en la Col·lecció MACBA” viuran aquest dimarts un nou capítol amb una sessió de conversa sobre màgia i alquímia a partir de l’obra de Joan Ponç. L’activitat, que inclou una visita guiada a la mostra, la duran a terme la comissària Caterina Almirall i Pilar Bonet, crítica d’art. Començarà a les 18.30 hores i és d’entrada lliure i gratuïta.
“Fanafafa Veribú”, un oli sobre tela de 100 x 72 centímetres, pintat l’any 1950 per Joan Ponç, és una de les obres presents en aquesta exposició itinerant ara present a la Sala Muncunill, on romandrà fins diumenge vinent.
La mostra presenta obres, també, de Joan Brossa, Luz Broto, Joana Cera, Joan Jonas, Teresa Margolles, Martin Llavaneras, Fina Miralles, Sergio Prego, Enrique Ramírez, Allan Sekula i Oriol Vilanova. L’exposició, inaugurada a la Muncunill el 10 d’abril, està organitzada i produïda pel Programa d’Arts Visuals de l’Oficina de Difusió Artística de la Diputació en col·laboració amb el MACBA i l’Ajuntament de Terrassa.