OT 2025 Gala 1: Guillo Rist, cada vegada més ben posicionat

"Operación Triunfo" 2025 ja té els motors plenament en marxa. Després de l'avançada de la Gala 0, aquest dilluns vam poder gaudir dels primers duets de l'edició en una Gala 1 que va allargar-se més de l'esperat (130 minuts) i que va obligar a presentadora, jurat i professors a anar una mica a correcuita en la part final del programa.
Més enllà d'alguna coreografia que per instants semblava extreta d'un ball de final de curs (la de la grupal), pentinats que no van deixar ningú indiferent (com el de Chenoa) i estilismes bàsics i evidents (com vestir amb una samarreta amb una gran papallona a un dels dos concursants que havia d'interpretar "Mariposas"), la nova generació de "triunfitos" va mostrar força nivell dalt de l'escenari.
Diuen que els últims seran els primers. O potser seria més adequat dir que els primers seran els últims. I és que si el terrassenc Guillo Rist va ser l'encarregat d'obrir foc en la Gala O, en aquesta ocasió li va tocar tancar les actuacions. El número que va protagonitzar juntament amb la Cristina –que més tard es convertiria en la primera favorita del públic d'aquesta edició, amb un 18% dels vots– va ser un dels més destacats de la nit. La seva versió d'"APT.", de ROSÉ i Bruno Mars, va ser, segurament, l'actuació més complicada a nivell físic. L'egarenc va començar a cantar des del sofà de les entrevistes i va recórrer el plató de banda a banda, fins arribar a l'escenari, on va haver de pujar i baixar escales, sense oblidar-se ni un moment de la coreografia. Després de tot, va convèncer el jurat per seguir almenys una setmana més a l'acadèmia del Parc Audiovisual.
"Quina actitud, quina professionalitat, que sobrat que et veiem, quin control de la veu. Era exigent", li va dir Guille Milkyway, que l'únic però que li va posar va ser el dels deixos. El cantant de La Casa Azul va avisar-lo del perill que corre si n'abusa però el va fer creuar la passarel·la.
En un altre registre, també van sobressortir Crespo i Guille Toledano, amb una bonica interpretació de "Mariposas", de Marc Seguí i Pablo Alborán.
Segueixen els problemes de so
Ara bé, no tot van ser flors i violes. Una gala més i una nova gala amb problemes de so. La frase que li tocava cantar al mateix Guille Toledano en el tema grupal "Yo quiero bailar", de Sonia i Selena, no es va poder sentir des de casa. I no perquè se n'oblidés, com li va passar a la Suzete a la Gala 1 d'OT 2023.
El so tampoc acabava de ser l'òptim durant algunes de les entrevistes a concursants que va fer la presentadora del "talent show", una Chenoa que no va poder-se'n estar i va tornar a expressar el seu amor pels xandalls amb un "és que a mi, un xandall m'encanta". Ho va fer quan parlava amb María Cruz i Téyou, que possiblement, per edat, no van captar la referència: aquella imatge icònica de la cantant mallorquina amb una dessuadora gris en un ja llunyà 2005 després de trencar amb David Bisbal.
A l'inici de la gala, el jurat va prometre que seria més exigent que la setmana anterior. I sí, no van ser tan benèvols, però podrien haver sigut molt més contundents en les seves valoracions. Leire Martínez sembla dur, una setmana més, la veu cantant, per bé que el seu carisma és encara molt lluny del de la nostra enyorada Buika.
Claudia Arenas i Judit van fer honor al tema que els va tocar defensar i van acabar la nit amb una "Carita triste" després de ser proposades per abandonar l'acadèmia. Tampoc se'n va sortir en Max, amb "We don't talk anymore", ni l'Iván Rojo, amb "I like the way you kiss me".
El claustre de professors va salvar la barcelonina de la nominació final mentre que els companys van fer el mateix amb el de Premià de Mar. Així, Claudia Arenas i Iván Rojo es van convertir en els primers nominats de l'edició. Un d'ells haurà d'abandonar el programa dilluns vinent.