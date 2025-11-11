Vols saber com promocionar el teu projecte musical a Terrassa?

La tasca formativa de la Casa de la Música de Terrassa fa un pas més aquest dimecres amb una xerrada per a músics i bandes emergents. Es tracta de “Com promocionar el teu projecte musical?”, una conversa amb les promotores culturals Anna Romeu i Natalia Brovedanni. Els objectius, entre d’altres: ajudar els músics a entendre com poden gestionar la seva carrera; i explicar conceptes com els drets d’autor, els contractes amb segells discogràfics i altres qüestions legals bàsiques.
L’activitat es durà a terme a les 18.30 hores a la seu de l’entitat, al número 76 del carrer de la Mare de Déu dels Àngels.
La sessió pretén “aportar una mirada global i aplicable sobre el funcionament real del sector musical”, segons explica la Casa de la Música. A través d’un recorregut per elements de la indústria, “es parlarà tant d’aspectes artístics com de gestió professional: des dels drets d’autor i la distribució digital fins al màrqueting i les eines per fer créixer un projecte en un mercat competitiu”.
Recursos
La xerrada també oferirà recursos pràctics per als músics que vulguin “presentar-se amb solidesa” davant programadors, sales o mitjans. En concret, s’explicarà què ha de contenir un dossier de venda, com construir una biografia clara i atractiva, i quin paper juguen les imatges, els videoclips i els enregistraments en la promoció d’un artista. “Es donaran pautes per comunicar de manera efectiva —ja sigui a través de xarxes socials, notes de premsa o contactes— i es parlarà de com planificar els tempos d’un llançament musical amb una estratègia coherent”, afegeix l’entitat.
Romeu és una professional destacada de la indústria musical amb experiència en gestió, producció i promoció d’artistes. Actualment és responsable de Primavera Labels, el segell discogràfic de Primavera Sound, on treballa amb Natalia Brovedanni i gestiona la distribució i promoció de projectes com els d’Amaia, Ciutat, Lablackie o Christina Rosenvinge. Abans, havia col·laborat amb segells com BCore i VESC i va participar en la producció i promoció de concerts al LEMFestival.
Brovedanni és especialista en comunicació i màrqueting dins la indústria musical. Actualment lidera aquestes àrees a Primavera Labels. Amb trajectòria en promoció digital i estratègies de marca, treballa per connectar els artistes amb les seves audiències, adaptant-se a les dinàmiques canviants del sector musical.