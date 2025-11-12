Teatre sobre "la masculinitat tòxica" a Terrassa

És una obra "dissenyada per connectar amb la humanitat de les persones espectadores d’una manera profunda i positiva, convidant a la reflexió sobre la masculinitat". És "Black Man Solo", espectacle teatral que aquest dijous 13 de novembre (19 hores) es representarà al Teatre Alegria de Terrassa.
La proposta, creada i interpretada per Malcolm McCarthy, inclou un debat posterior i està inclosa en el programa +Masculinitats Possibles, projecte municipal pioner "que promou una visió més oberta, plural i crítica de la masculinitat, allunyant-se dels estereotips tradicionals de gènere, apostant per models de masculinitat cuidadores, interdependents i obertes a la vulnerabilitat", segons indica l'Ajuntament.
Debat
La pregunta reflexiva que orienta el missatge: "Què fa que un home sigui un 'home'? Què fa que un home lluiti, folli, aguanti les llàgrimes, sigui fort? Què fa que un home enganyi, estimi, s’allunyi de la por?". La representació té una durada de 50 minuts, amb 30 més de debat després de la funció.
Segons els organitzadors, "l’obra ens porta per un viatge personal i íntim que parla d’alguns dels detonants de la masculinitat tòxica, sí, però també explora el possible viatge de redempció, de canvi… aquell que marca la vulnerabilitat que apareix quan el mirall es gira i et tornes pare, o quan es distorsiona en perdre el teu propi pare". El preu: 15 euros.
McCarthy n'és el director juntament amb Xavi Buxeda, mentre que la creació de l'espai sonor correspon a Neus Ballbé. Rogelio Jordà és l'encarregat de la coreografia i el moviment d'aquesta producció de Periferia Cimarronas.