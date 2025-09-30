OT 2025 Gala 2: la catalanofòbia, foragitada d'"Operación Triunfo"

A la gala 2 d'"Operación Triunfo", els espectadors van fer fora, amb el 84% dels vots, el concursant de Valladolid Iván Rojo i van salvar l'alacantina Claudia Arenas. Iván Rojo va marxar entre llàgrimes. Serà recordat com un dels concursants més polèmics per les seves declaracions catalanòfobes dins l'acadèmia del Parc Audiovisual de Terrassa. Les xarxes socials es van fer ressò dels desafortunats comentaris en els que menystenia el català. No li agradava que els companys catalanoparlants empressin entre ells aquesta llengua. Es va enredar també en un discurs sobre la "oficialitat" o "cooficialitat" de la llengua. Sigui com sigui, el seu camí a "OT" 2025 ha acabat. Va rebre un dels percentatges més alts de vot en contra de la història del "talent-show".
Especialment reforçat va sortir de la gala d'aquest dilluns el terrassenc Guillo Rist, que va clavar la coreografia carcelària del tema "Bye bye bye", que va compartir amb els seus companys Max i Carlos. Una vegada més, el jurat format per Leire Martínez, Guille Milkyway, Cris Regatero i Abraham Mateo va elogiar la seva capacitat per interpretar un ball que li anava com anell al dit. El de Terrassa es va lluir amb una peça que s'adaptava perfectament a les seves capacitats vocals i el seu innegable saber estar a l'escenari. Chenoa li va agrair "la generositat d'ajudar els teus companys en les coreografies".
La contenció temporal va ser la tònica d'una gala que va durar 123 minuts (el mateix que l'obra mestra de Kenji Mizoguchi "El intendente Sansho"). La gala va arrancar amb la notable interpretació grupal de l'"It's a sin" dels Pet Shop Boys.
Els dos primers a actuar van ser els dos nominats, que van intentar convèncer el públic. Ho va aconseguir Claudia Arenas amb una particular recreació d'"El patio de mi recreo" d'Antonio Vega, en la que es va atrevir a tocar el piano. Iván Rojo ho va intentar sense èxit amb una sobreactuada interpretació d'"It's my life", de Bon Jovi.
El dia que s'estrenaven els trios, Olivia, Salma i Laura van protagonitzar el tema "If You Could Read my Mind", amb una coreografia que recordava el film australià "Las aventuras de Priscilla, reina del desierto". Judit i Lucía Casani es van lluir amb la balada de Laura Pausini "En cambio no".
L'erotisme va arribar de la mà de Crespo i María Cruz, amb el "Clavaito" de Chanel i Abraham Mateo. Aquest últim, membre del jurat, els va felicitar públicament, així com la cantant d'Olesa de Montserrat. Ara bé, més tard, els dos van ser proposats per abandonar l'acadèmia, juntament amb Max i Salma.
Téyou i Cristina van apostar pel "trap" cantant "Dance crip", mentre que Tinho i Guille Toledano (escollit com a favorit en aquesta gala amb el 25% dels vots) van interpretar la sentida versió del tema "La salvación", dels murcians Arde Bogotá. "Res ni ningú no et prepara per això", lamentava Tinho en la conversa posterior amb una Chenoa "molt encostipada". De fet, no va ser la única. Diversos concursants estaven refredats, inclòs el repescat pels professors Crespo, que va actuar amb febre. Els companys van salvar María Cruz en un doble recompte, ja que la realització va comptar malament els vots. No va ser l'única incidència. Una vegada més, alguns micros estaven massa baixos i hi va haver un tall de diversos segons durant l'emissió.
Els nominats finals van ser en Max i la Salma, que dilluns vinent es jugaran la seva continuïtat en el programa.