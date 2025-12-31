Terrassa surt a buscar l’Home dels Nassos en el darrer dia de l’any

Terrassa ja ha iniciat el comiat d'aquest 2025 amb una nova sortida de l’Home dels Nassos, que ha omplert els carrers de màgia, tradició i rialles, com ho fa cada 31 de desembre. En Nassut de Nasrogent, acompanyat de la Margarida Tafanera i dels seus ajudants, en Janús i en Fumera, han arribat des dels boscos de Sant Llorenç per recórrer la ciutat a la recerca del personatge mític que, segons la tradició, “té tants nassos com dies li queden a l’any”. Desenes i desenes de persones, famílies i infants, s’han sumat a la cercavila, convertint-la en una festa popular ja clàssica a la ciutat. \r\n\r\nLa comitiva ha iniciat el seu recorregut a les 10.30 hores al mercat del Triomf i ha avançat per un itinerari de mercat a mercat, passant per carrers del barri de Sant Pere enfilant fins al Centre, per arribar al mercat de la Independència. Amb bon humor i complicitat amb el públic, la cercavila ha tornat a demostrar que l’Home dels Nassos és una de les tradicions més estimades del calendari festiu terrassenc.\r\n