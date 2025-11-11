OT 2025 Gala 8: els professors tornen a salvar un Guillo Rist en hores baixes

La vuitena gala d’“Operación Triunfo” 2025 (150 minuts, igual que el film de ciència-ficció "Contact", de Robert Zemeckis), emesa aquest dilluns, va ser una de les més intenses fins ara. Entre moments d’emoció, tensió i alguna dosi de sarcasme, el programa va deixar clar que el concurs entra ja en la seva fase decisiva. Dels 18 aspirants que van participar a la gala 0, ja només en queden nou a concurs.
El terrassenc Guillo Rist va tornar a viure una nit de contrastos. Aquesta vegada no va acabar de trobar-se còmode ni en els assajos ni sobre l’escenari. Va tancar la gala amb “Sexo en la playa”, a duet amb Lucía Casani, en una posada en escena juganera i estiuenca, envoltada de pantalles amb imatges de platja i una coreografia lleugera.
Va estar, una setmana més, entre els tres concursants més votats per coronar-se com a favorit de l'audiència, un títol que va acabar emportant-se l'Olivia. I tot i l’energia i el seu carisma habitual, el resultat de la seva actuació va deixar sensacions trobades. “Tu balles sense moure't, oi?”, li va dir Chenoa amb complicitat. I ell va respondre amb sinceritat: “Quan et toca un estil que no és el teu, has de buscar què pots aportar-li”. Un comentari que resumia bé el seu moment al concurs: esforç, actitud i capacitat d’adaptació, però també certa desconnexió. El jurat va reconèixer la base sòlida que sempre mostra, però va coincidir que aquesta vegada no havia brillat i el va posar en dubte.
Segon cop posat en dubte, segon cop salvat pels professors
Tot i quedar entre els proposats per abandonar l’acadèmia, els professors van tornar a apostar per ell, com ja havia passat a la gala 6. “Ha estat una setmana complicada, amb una energia estranya. Podríem salvar qualsevol dels quatre, però la seva trajectòria i el seu companyerisme l’avalen”, va justificar Noemí Galera abans d’anunciar que el salvat era Guillo Rist. L’egarenc, alleujat, va rebre la notícia amb el seu característic “ratatá”.
Després de la gala, el terrassenc no va amagar que travessa un moment de desgast. En la conversa amb Noemí Galera dins l’acadèmia, va reconèixer: “M’he agobiat, se m’ha anat l’olla a la gala. Aquesta setmana estic descontrolat, no sé què em passa. Estic intentant analitzar-ho, però estic totalment fora de control i em moro de vergonya”. La directora li va respondre amb empatia: “No podem ser perfectes. Portem dos mesos aquí i un dia o una setmana dolenta és absolutament normal”.
La gala 8 d' "OT" 2025 va deixar altres moments destacats. Cristina va sobressortir amb el tango "Garganta con arena", una cançó que havia conegut en l'edició del 2017, quan la va cantar Manu Guix, que aquest dilluns l'acompanyava al piano en directe. L'andalusa va rebre una ovació per part del públic. I fins i tot el jurat es va posar dempeus.
María Cruz abandona el programa
També va rebre ovacions i també va estar acompanyada al piano per Manu Guix l'altra nominada de la setmana, María Cruz, que va interpretar el tema "Envidia" de Nathy Peluso. La canària va emocionar. Tot i això va acabar sent l'expulsada de la nit, en rebre només un 16% dels vots de l'audiència. Guillo Rist va acomiadar la seva millor amiga dins l’acadèmia amb paraules plenes d’afecte: “Sense tu, aquesta experiència no hauria estat la mateixa. Ets valenta, preciosa i t’ho mereixes tot.”
Un dels grans moments de la nit el van protagonitzar Olivia i Tinho, que van triomfar amb "Cheek to cheek", una actuació jazzística amb molt de "flow" que Noemí ja havia descrit com “la cançó de la gala”. Claudia va optar per la delicadesa amb "Kiss me" i Crespo va defensar-se amb el "Me has invitado a bailar" de Dani Fernández. Téyou va interepretar "Baby, I love your way" amb dolçor i elegància, tot i admetre que li havia costat connectar amb el tema. Mentrestant, Guille Toledano, per la seva banda, va encendre el plató amb "Como Camarón".
En el moment de les valoracions, el jurat va ser especialment crític amb els quatre concursants proposats per abandonar. Abraham Mateo va reconèixer la bona energia i actitud de Guille, però li va retreure moments massa pròxims a la versió original. Cris Regatero va valorar la professionalitat de Guillo Rist, però va admetre que “no ha estat una actuació de gala 8". A Lucía Casani, Leire Martínez li va recordar que “a aquesta altura ja no podem seguir veient pors”, mentre que Téyou va sentir de Guille Milkyway que “el seu factor sorpresa i evolució s’han anat diluint”.
Guille Toledano i Lucía Casani, els nominats de la setmana
Els professors van salvar Guillo Rist, i els concursants, en el moment de les pissarres, van optar per donar una segona oportunitat a Téyou, deixant fora de perill dues de les veus més estimades dins l’acadèmia. Els dos nous nominats són, doncs, Guille Toledano i Lucía Casani.
El programa va comptar també amb l'actuació com a artista convidada de Violeta ("OT" 2023), amb la confirmació de Chenoa als concursants dels tres recintes que acolliran els tres primers concerts ja previstos en la gira d’"OT" 2025 –el Movistar Arena de Madrid, el Roig Arena de València i el Palau Sant Jordi de Barcelona– i l'anunci de quins concursants viatjaran a cada ciutat aquest dissabte per a les firmes del disc "Operación Triunfo 2025: Lo Mejor - Parte 1". El nostre Guillo Rist firmarà al Palau Olímpic de Badalona juntament amb la Cristina i el Crespo. Ja podeu anar fent cua!
El final de la gala també va deixar un dels moments més virals de la nit gràcies a Leire Martínez i Chenoa, que van protagonitzar un intercanvi tan espontani com còmplice. Mentre Chenoa intentava consolar els concursants recordant-los que “a la vida ens nominaran moltes vegades a tots”, Leire hi va afegir amb ironia: “De vegades, et fan fora, fins i tot". La resposta de l'excantant de La Oreja de Van Gogh va desfermar la presentadora: “Reina, reina i reina”, li va dir, mentre el públic corejava el seu nom. Un moment distès que, si bé va servir per rebaixar la tensió d’una nit especialment intensa dins del plató, també va deixar entreveure que Leire encara té una petita espineta clavada. I sí, la seva sortida del grup de Donostia va ser una autèntica putada, però potser ja és hora d’anar-ho superant.