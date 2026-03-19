Passió de cinema de Setmana Santa a Terrassa

Sosté Isabel Rubio que Beethoven, d’haver viscut en la nostra època, hagués compost música per a cinema, perquè els compositors el que volen és arribar al públic, i les bandes sonores cinematogràfiques en són un instrument fonamental. Rubio dirigirà el concert de l’Orquestra Simfònica del Vallès (OSV) que omplirà aquest diumenge vinent LaFACT de peces musicals corresponents a pel·lícules al·lusives a la Setmana Santa.
“Una passió de cinema” és el títol de l’espectacle, que l’OSV desplegarà a partir de les 18 hores amb una posada en escena de gran volada, amb prop de 200 persones dalt de l’escenari, amb la intervenció diverses formacions polifòniques: Cor de la Universitat Rovira i Virgili, Coral Escriny de Santpedor, Dríade Grup Vocal i Cor Jove Athene Noctua (direccció: Lourdes Garcia). Des del punt de vista tant escènic com musical, ajuntar totes aquestes formacions ha suposat “el major repte”, segons Rubio.
Per a la directora, “la bona música parla per si sola, i per això la música de cinema és ara als escenaris”. El repertori “ha estat molt ben seleccionat” per arribar a un ampli espectre de públic: als espectadors que es deixin caure a la iniciativa per primera vegada i als fidels, però també a aquells disposats a descobrir “un projecte personificat per a l’OSV”.
Gira
El concert s’inclou en la tradicional Gira de Setmana Santa de l’orquestra. El programa recull bandes sonores de pel·lícules, de la suite de “Jesucrist Superstar” d’Andrew Lloyd Webber, al Kyrie for the Magdalene d’“El Codi da Vinci” de Richard Harvey, passant per la peça creada per Hans Zimmer per a “Àngels i dimonis” a la suite de Miklos Rózsa per a “Ben-Hur” o la composició d’Ennio Morricone per a “La missió”.
Luis Posada és el narrador d’un espectacle ideat per Jordi Cos, autor del guió original, amb Iván Mardones com a responsable de la creació d’imatges.