Ple al concert de l'OCT48 amb David Carabén a Terrassa

"Ha estat molt fàcil treballar amb ell", declarava Quim Térmens unes hores abans del concert que unia al conjunt que dirigeix, l'Orquestra de Cambra Terrassa 48 (OCT48), amb David Carabén, cantant i guitarrista de Mishima. La proposta semblava travessada pel risc, però a l'OCT48 ja li agraden aquests reptes i la música, al cap i a la fi, sempre connecta punts que podrien passar per dispars. Doncs això: l'orquestra terrassenca i David Carabén van omplir aquest dijous al vespre la Seu d'Ègara de mixtures diverses en un recorregut orquestral per les cançons del guitarrista. L'aforament va fregar el 90%.

Imatge del concert de Carabén amb l`OCT48

Lluís Clotet

Térmens no sols havia parlat de la fluïdesa en el treball amb el compositor barceloní. També va afirmar que el principal objectiu de l'OCT48 és acostar la música al màxim públic possible, el que és el mateix que dir "al màxim de gustos possibles". I en aquest ventall de possibilitats s'inscrivia aquesta proposta desenvolupada a les esglésies de Sant Pere, un dels plats forts del 13è Festival d'Estiu Seu d'Ègara organitzat per la pròpia OCT48.

Emocions i essència

El conjunt va fer 16 temes de Mishima, arranjats per músics de l'OCT48 per a l'ocasió per orquestra de corda i veu. El projecte estava concebut com un viatge per la trajectòria i discografia de Mishima, des de temes del 2007 fins a l'actualitat. El resultat va ser una hora i 15 minuts de música amb la veu carismàtica i poètica del David Carabén vestida per les cordes de l'OCT48, que subratllaven emocions i caràcters nous sense perdre l'essència de les cançons.

El líder de Mishima, a Terrassa

A banda de "Cinemes Seu d'Ègara", un passeig per les esglésies a ritme de melodies cinematogràfiques, que se celebrarà aquest divendres (22 hores), l'orquestra durà terme aquest cap de setmana les dues propostes finals del cicle estival. Aquest dissabte 19 de juliol, a les 22 hores, també a la Seu d'Ègara, fusionarà llum i so amb un programa dedicat als quatre elements de la natura. I aquest diumenge, a les 12 hores, clourà el cicle amb el concert del 7è curs de direcció orquestral. Serà a l'Auditori de Terrassa.