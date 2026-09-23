El Museu Tèxtil difondrà treballs de recerca de joves investigadores

El Museu Tèxtil de Terrassa enceta un nou cicle de xerrades per difondre treballs de recerca realitzats per joves universitàries. El programa, titulat "Mirades emergents", començarà aquest dijous amb la conferència "Vestir el cos, ordenar la ciutat: dones, moda i control social a la Barcelona del segle XIV", a càrrec de Regina Carpio. L'acte s'iniciarà a les 17.30 hores i és gratuït per a públic general, amb inscripció prèvia.
El cicle vol esdevenir "una finestra als treballs de recerca que duen a terme joves universitàries de graus humanístics que vinculen la història, la història de l’art o altres disciplines amb el tèxtil i la moda". Segons el museu, aquestes investigadores emergents "tenen molt a aportar", i aquesta institució cultural "és un espai idoni perquè hi presentin els seus treballs, sovint inèdits, que ofereixen una mirada actualitzada, crítica i renovadora sobre aquests àmbits d’estudi".
La vida quotidiana
La primera presentació serà a càrrec de Regina Carpio de las Heras, recent graduada per la UAB i autora del Treball de Final de Grau "Dones i vestimenta a la Catalunya baixmedieval. Les lleis sumptuàries de Barcelona en el segle XIV". El treball neix del seu interès per la recerca, "per aproximar-se a la vida quotidiana femenina a l’edat mitjana".
A partir d’aquest interès, el treball se centra en la cultura material de les dones, especialment la indumentària, i en les lleis que la regien, "com una manera d’entendre com es regulaven els cossos, l’aparença i el paper de les dones dins la societat medieval catalana". A través de la roba, els ornaments i les normes que intentaven controlar-los, la recerca obre una porta a qüestions com el luxe, la moral, les jerarquies socials i les formes de control exercides sobre les dones a la Barcelona del segle XIV.
El Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT) està situat al número 25 del carrer de Salmerón.