Què fer a Terrassa aquest cap de setmana: 16, 17 i 18 de gener

Sempre hi ha temps per als tributs, i més si es detenen en figures com Melendi o Héroes del Silencio. Aquest cap de setmana, com de costum, arriba amb homenatges artístics, doncs què seria la vida sense aquests reconeixements quotidians. La música, en múltiples variants, és la gran protagonista de l'agenda cultural proposta per a aquest cap de setmana a Terrassa. Aquí us oferim onze activitats per saciar gairebé totes les apetències.
Conferència
Xerrada per conèixer, de primera mà, la programació d’arts escèniques dels teatres Principal i Alegria. A la Biblioteca Central de Terrassa (BCT), aquest divendres, 16 de gener, a les 18 hores.
Òpera
Funció solidària de “Carmen, une petite histoire d’amour””, de Georges Bizet, a LaFACT, a benefici de Som Riures. Aquest divendres, 16 de gener, a les 20 hores.
Versions
Actuació de la banda Rec Play, amb animades versions de pop, rock i rumba, a la Sala Rasa 64. Divendres, 23 hores
Matinal
El pianista Khem Iglesis protagonitza la matinal musical de l’Ateneu Terrassenc, a la seu de l’entitat. Dissabte, 11 hores
Teatre familiar
Taller de teatre en família amb Cristina Salmerón i l'Embarral. A la Casa de la Música. Aquest dissabte, a les 18 hores.
Cant coral
Espectacle "Temps de cançons", amb la Coral Rossinyol de Terrassa i la Coral Sellarès de Gavà. Direcció: Irene Arquillué i Emmanuel Niubò. Piano: Adrià Crespo. Acte inclòs en el cicle Terrassa Ciutat Coral. A l'Auditori Municipal. Dissabte, 18 hores.
Circ
Nova proposta de la Gradeta del Tub: "Curiosita", als locals de Tub d'Assaig 7'70, al carrer de Sant Leopold. Actuacions amb corda, cèrcol i cable. Dissabte, 18.30 hores.
Tribut
Actuació de Melendiers amb un reconegut espectacle de tribut al cantant asturià Melendi, a la Sala Rasa 64. Dissabte, 22 hores
Soul
The SoulFul Trio, una vibrant proposta que fusiona jazz, soul i groove, al Cafè de l’Aula. Dissabte, 22.30 hores
Homenatge
Tiempo de Héroes proposa un potent directe en un tribut a Héroes del Silencio. Actuació a la Sala Legends. Dissabte, 22.30 hores
Dansa
"El llac dels cignes", amb el Ballet Clàssic Internacional, sota la direcció general d'Andrey Sharaev. Dues funcions: dissabte, 20 hores; diumenge, 18 hores.