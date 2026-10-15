Què fer a Terrassa aquest cap de setmana: 16, 17 i 18 d'octubre

És ben cert que el festival Moaré absorbeix bona part de l'oferta cultural per a aquest cap de setmana, però, per si no hi havia suficient amb el certamen que barreja moda i audiovisual, l'agenda de Terrassa inclou moltes més propostes. Venen actrius famoses i s'hi celebren concerts de renom. Aquí teniu una desena de possibilitats.
Disco
Arriba des d'Itàlia una de les figures de la música disco dels anys 1980: Silver Pozzoli. A BallVallès, al número 115 de l'avinguda del Vallès. La sessió, aquest dissabte, a partir de les 18 hores.
La Manxa
L'Associació Cultural de Castilla-La Mancha a Terrassa presenta l'espectacle "Castilla-La Mancha, cinco caminos a recorrer, 2. Ciudad Real", una proposta de Joan Martínez Colás que combina música, teatre, dansa i creacions audiovisuals. A l'Auditori Terrassa, aquest dissabte, a les 19 hores.
Dansa
Espectacle de ballet amb "Dancing Beethoven", a LaFACT. Aquest dissabte, a les 20 hores.
Concert
Balkan Paradise Orchestra torna a la ciutat, aquest cop amb la seva gira Game Sessions Tour i dins del cicle Directes Estrella Damm. A la Sala Rasa 64, aquest dissabte a les 22 hores.
Tribut
Wild Boys presentarà el seu tribut a Duran Duran a la sala Legends Dance Hall. Aquest dissabte, a les 22.45 hores.
Circ
La Cia La Quimera Teatre presenta, dins el cicle infantil i juvenil del districte 0, l'espectacle circense "Bon vent i barca nova", a La Gradeta del Tub, al local de Tub d'Assaig (carrer de Sant Leopold, 63). Aquest diumenge, a les 11 hores.
Aperitiu
Els músics terrassencs David del Moral i Joan Paloma acompanyaran Miquel Capeta, compositor, cantant, arranjador i guitarrista, a l'espectacle Miquel Capeta Groove. A la sala Legends Dance Hall. Aquest diumenge, a les 12 hores.
Matinal
Flamencología organitza una nova matinal flamenca, aquesta vegada amb la cantaora Marta Luna, el guitarrista Adrià Pueyo i, al ball, Paula López. A la seu de l'entitat, a l'avinguda d'Àngel Sallent, aquest diumenge, a les 12.30 hores.
Trobada
Nova trobada Musical a l'Ateneu Terrassenc, amb Khem Iglesis. Aquest diumenge, a partir de les 18 hores.
Comèdia
Irma Soriano, Loreto Valverde i Charo Reina porten a Terrassa la comèdia teatral "Pensionistas", de Gabriel Esparza. A LaFACT Cultural, aquest diumenge, a les 18 hores.
Homenatge
La banda La Fuga es retroba 30 anys després per retre homenatge a un dels seus membres, Toni Puig Ponsa, mort en fa 25. A la Nova Jazz Cava, aquest diumenge, a les 19.30 hores.