Jazz i rap amb Pol Chabier Ballarín: "És un espai de llibertat"

És un músic inclinat a la fusió del llenguatge jazzístic amb el neosoul i el hip-hop. Es va formar al Conservatori de Terrassa, però ha optat sobretot per l'aprenentatge autodidacte per cultivar els experiments que li són tan cars. És Pol Chabier Ballarín, trombonista terrassenc, i aquest dijous, 15 d'octubre, a les 21.30 hores, serà l’encarregat d’obrir la segona jam session de la temporada 2026-2027 de la Nova Jazz Cava de Terrassa.
Diu el Club de Jazz Terrassa que Ballarín "viu el jazz des d’una perspectiva inquieta, oberta i poc amiga de les etiquetes" en un camí on explora "diferents estils i llenguatges, amb una especial aproximació a les sonoritats més modernes i a la fusió". S'ha interessat pel fiscorn, quan a instruments, i per les sardanes, com a gènere, per inquietud musical, per curiositat. "Són exploracions que formen part d’aquesta voluntat personal de conèixer i experimentar amb diferents llenguatges musicals, al marge del plantejament del concert que presentarà a la Nova Jazz Cava", afegeix.
O sigui, a la Cava del jazz hi haurà, per damunt de tot, jazz, i Ballarín reunirà per a l'ocasió tres músics amb qui comparteix nexes musicals i personals. Amb la pianista Lidia Facerías manté una estreta connexió artística en diversos projectes. Amb el contrabaixista Xavi Castillo, malgrat la seva joventut, és difícil no haver tingut tracte en l'escena terrassenca i catalana. Amb el baterista Sergi Torrejón va coincidir en els seus primers combos durant l'etapa al Conservatori.
Improvisació
Temes del portentós trompetista Freddie Hubbard, del no menys portentós pianista Herbie Hancock i del trombonista Hiroshi Suzuki, entre d'altres, es combinaran amb espais oberts a la improvisació i la creació espontània a la cita d'aquest dijous. I, com hi haurà jazz, sobretot, però la tirada és la tirada, es preveu la participació del raper terrassenc Anwar Malviaje. El protagonista del concert, Pol Chabier Ballarín, connectarà així l'obertura de la jam session amb el seu interès per la fusió entre jazz, el hip-hop i la improvisació. El concert incorporarà també la presència del saxofonista i compositor sitgetà Lluís Marcet.
Així ho resumeix tot plegat la presentació de l'espectacle: "Més que presentar un repertori tancat, Ballarín planteja la seva actuació com un espai de llibertat i d’interacció entre músics. Una proposta que reflecteix la seva manera d’entendre la música: permeable, espontània i oberta a les barreges i a allò que encara no està escrit". Després del concert, l’escenari de la Nova Jazz Cava quedarà obert als músics participants en la jam session.