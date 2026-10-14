Una cantaora converteix la Casa Alegre de Sagrera en el seu porxo: "Aquest art és el llenguatge universal de l'ànima"

María García Parras farà 30 anys al novembre. És flamenca, membre del duo Las Jipas, fundat a Còrdova fa poc més de sis anys, i imparteix conferències sobre l’evolució de l’art flamenc com la que ha pronunciat aquest dimarts a la Casa Alegre de Sagrera per inaugurar el sisè Festival de Flamenc de Terrassa. Ella havia renegat del flamenc, ja se sap el que pot passar amb la inconsciència juvenil, i no és l’única a la qual li ha passat quelcom de semblant; llavors era molt jove, però va tornar a casa. I aquí segueix, a la seva manera, amb aquesta mescla curiosa que conrea al costat de Carmen Novillo, que l'ha ajudat a preparar la ponència, fresca, gens acadèmica, i després ha actuat al costat de la María en la nit llisa de la tardor. La Maria ha fet del pati de la Casa Alegre el porxo de casa seva, on va aprendre aquest art al costat de la seva família, del seu pare, que tocava la guitarra; de la seva àvia, cantaora aficionada. “En el porxo de casa meva em vaig trobar amb el flamenc”, ha dit. Es va trobar amb un art “que és el llenguatge universal de l’ànima”.
“Al porxo de casa meva em vaig trobar amb el flamenc”, ha comentat l’artista sevillana
“El flamenc que heretem i el flamenc que estem fent. Evolució, dones i experiència”, es titulava la conferència que María García ha obert avisant que tenia la intenció de muntar el conegut porxo de casa seva, o almenys un succedani, allà, a una altra casa, patrimoni, en aquest cas, material. Ha començat proposant al públic que l’acompanyés en el compàs per tangos i aconseguit el repte, i ha prosseguit recordant la influència familiar però també subratllant les diferències entre el que va viure de petita, la soleá, el polo, la seguiriya, amb el que ella fa ara amb Carmen Novillo. "Nosaltres som més inclinats al cante tradicional, però no podem deixar de banda les noves generacions, obviar el que es fa ara", havia apuntat en la presentació Antonio Merino, president de la Coordinadora d'Entitats Andaluses de Terrassa (CEAT), organitzadora del festival.
La secundària
“Vaig començar amb l’escolta, sense haver entès res. Però després vaig estudiar clàssic, perquè no m’agradava el flamenc, senzillament perquè ja el tenia a casa”, ha recordat la María. No obstant això, quan estudiava secundària, a San José de la Rinconada, a ella i a “tres o quatre bojos més” se’ls va ocórrer proposar l’estudi del flamenc. La negativa, deguda a problemes administratius, es va suavitzar quan va intervenir la prestigiosa Fundació Cristina Heeren, que va ajudar aquells nois a assolir el seu propòsit. “Un any després ens feien classes Calixto Sánchez, Eduardo Rebollar i Niño de Pura”, ha afirmat la vocalista, orgullosa.
“El flamenc que heretem i el flamenc que estem fent”, es titulava la conferència inaugural
Va tornar al porxo després del seu breu apartament perquè va veure que era el que li omplia el cor. Perquè el coneixement del flamenc depèn “del lloc on s’aprèn”. Perquè al Japó saben què és el flamenc, i als Estats Units, “perquè es parla, se sent amb l’ànima”. I pensar que anys abans el seu pare li pagava classes amb el guitarrista Manuel de Palma i ella se les saltava...
El que queda
Antonio Merino ha obert aquest dimarts els parlaments inaugurals del sisè festival, amb la presència del regidor Javier García (PSC) i la del tinent d'alcalde de Projecció de la Ciutat, Joan Salvador. Després hi han actuat els germans Toni i Jordi Díaz, amb dues cançons, unes alegrías i uns fandangos de Huelva per acabar.
El certamen continuarà aquest dijous, a les 12 hores, amb la iniciativa Flamenc al Carrer, al raval de Montserrat, que enguany comptarà amb l'actuació de la bailaora terrassenca Rocío Merino. I aquest dissabte, a partir de les 18.30 hores, el bailaor Farruquito tancarà el Festival de Flamenc de Terrassa al Teatre Principal.