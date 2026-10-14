La dansa de Beethoven a Terrassa: "Els quatre elements formen un pelegrinatge del cor"

Kevin O'Day i Jamal Callender tornen a figurar com a "pares" de les coreografies de les dues simfonies de Beethoven que aquest dissabte, 17 d'octubre, prendran moviment, de nou, a Terrassa. Ambdós són els coreògrafs convidats en l'espectacle, de nom directe: "Dancing Beethoven", tot un clàssic en la programació de LaFACT Cultural. O'Day és darrere la proposta de la Cinquena Simfonia del geni de Bonn. Callender, de la setena. Les dues peces es podran veure aquest dissabte, 17 d'octubre, a partir de les 20 hores, a l'escenari de la institució cultural, a la rambla d'Ègara. "El que emergeix és una celebració musical de la bellesa del món", comenta Jamal Callender respecte de la seva adaptació d'una obra que Richard Wagner va qualificar d'"apoteosi de la dansa" en al·lusió als ritmes alegres que travessen tota l'obra.
Després del seu pas per Terrassa, "Dancing Beethoven" girarà per diferents teatres de Catalunya: La Faràndula de Sabadell, el Teatre Auditori de Sant Cugat, el Kursaal de Manresa, el Teatre Auditori de Granollers, l'Àtrium Viladecans i l'Atlàntida de Vic. El 28 de novembre viatjarà a Logroño.
La cinquena
La cinquena simfonia, amb coreografia de Kevin O'Day, compta amb disseny de llums d'Ingo Jooß i amb Elisabeth Richter com a responsable del disseny del vestuari. L'elenc el formen Josseph Peñaloza, Massimo Margaria, Henri Frey, David Anthony Scheuerman, Adrián Marcelo Sáenz, Borja Bermudez, Alba Nadal, Júlia Martí, Marta Otano, Ida Marie Brobech Krings, Louna Yvoneau, Lifei Serrano i Helena Miralles. La peça, la Simfonia Núm 5 en Do menor, Op 67, "Simfonia del Destí", de Ludwig van Beethoven, s'estructura en quatre moviments: Allegro con brio, andante con moto, sScherzo (allegro. Trio) i a Allegro.
Segons el propi O'Day, en aquesta peça elaborada per a La Factoria de Dansa, "la coreografia explora en els forts contrastos emocionals de la Cinquena Simfonia de Beethoven. Cada un dels quatre moviments porta els ballarins a un estat físic i emocional diferent —a vegades intens, a vegades contingut, sempre en transformació constant". L'espectaclñe convida el públic "a viure aquests canvis des de dins: a percebre la força, la pressió i l’impacte que la música té en els cossos dels ballarins"; a submergir-se "en la intensitat d’aquesta obra".
La setena
A més de l'autoria de la coreografia, Jamal Callender és, juntament amb Gina Nunura Rosas i Mafer Urcia, el responsable del disseny de vestuari de la versió de la Simfonia Núm 7 en La major, Op 92 de Ludwig van Beethoven. Els moviments: Poco sostenuto (vivace), allegretto, presto i allegro con brio. Francesc Bonfills és el dissenyador de llums d'una producció l'elenc de la qual l'integren els següents ballarins: Josseph Peñaloza, Massimo Margaria, Henri Frey, David Anthony Scheuerman, Adrián Marcelo Sáenz, Borja Bermudez, Alba Nadal, Júlia Martí, Marta Otano, Ida Marie Brobech Krings, Louna Yvoneau, Lifei Serrano i Helena Miralles.
Per al coreògraf, "la Setena Simfonia de Beethoven es reimagina aquí com un viatge a través dels quatre elements: terra, aigua, vent i foc, vistos a través de la mirada del cor. Cada moviment esdevé un paisatge d'emoció, que ens convida a experimentar el món amb curiositat i meravella". El moviment inicial encarna la terra: "Un pols arrelat i un impuls constant que reflecteixen la nostra necessitat d'estabilitat i raó de ser". Des d'aquesta base, l'allegretto es desplega com a aigua: "Un llac tranquil, la tendresa silenciosa del qual convida a la introspecció i la profunditat, però amb un subtil borbolleig sota la superfície que insinua una emoció tàcita". El tercer moviment "porta la jovialitat del vent, lleuger als peus i ple d'alegria, que ens porta allà on vulgui amb delit espontani".
Per al coreògraf Jamal Callender, "la Setena Simfonia de Beethoven es reimagina aquí com un viatge a través dels quatre elements: terra, aigua, vent i foc, vistos a través de la mirada del cor. Cada moviment esdevé un paisatge d'emoció
L'energia ardent del final esdevé foc, que esclata com lava fosa: "Intensa, transformadora i irresistiblement viva". Segons Callender, junts, aquests elements "formen un pelegrinatge del cor". A mesura que la simfonia avança, s'entrellacen "l'estabilitat de la terra, la calma en capes de l'aigua, la llibertat del vent i la passió del foc". El que emergeix és "una celebració musical de la bellesa del món i del desig infinit de l'esperit humà d'explorar-lo".
LaFACT destaca que esdevé Factoria de Dansa "amb la voluntat de crear i donar sortida professional a joves ballarins a través de produccions d’alta qualitat". A més, dona l’oportunitat a integrants del PAR en Dansa (Programa d’Alt Rendiment en Dansa) a participar en produccions professionals com "Carmina Burana", "Ballant Mozart" i aquest "Dancing Beethoven".
Calendari
La 43a Temporada BBVA de Dansa tindrà la seva pròxima parada el 7 i el 8 de novembre amb la visita del Ballet Nacional de España (7 i 8 de novembre), que repeteix presència a LaFACT amb un programa triple format per "Dualia", una reflexió sobre el diàleg entre tradició i contemporaneïtat; "Segunda piel", un recorregut vital a través de la trajectòria del ballarí Miguel Ángel Corbacho; i "Grito", una creació d’Antonio Canales que ret homenatge a la riquesa expressiva dels diferents palos del flamenc.
La dansa internacional prendrà el relleu amb la Gala d’Estrelles de l’English National Ballet (21 i 22 de novembre). Es tracta, segons LaFACT Cultural, d'una oportunitat "excepcional" per veure en directe els ballarins principals d’una de les companyies més prestigioses del món.
La 43a Temporada BBVA de Dansa tindrà la seva pròxima parada el 7 i el 8 de novembre amb la visita del Ballet Nacional de España (7 i 8 de novembre), que repeteix presència a LaFACT amb un programa triple
La temporada culminarà amb "El Trencanous" (12 i 13 de desembre), una producció de PAR en Dansa / LaFACT amb coreografia de Rodolfo Castellanos a partir de la versió clàssica de Petipà. "L’espectacle recupera tota la màgia d’aquest conte universal que s’ha convertit en una tradició imprescindible del Nadal", sosté la institució organitzadora.
Avançament
LaFACT obre la venda per a les primeres propostes de la 44a Temporada BBVA de Dansa, el 2027. Els dies 16 i 17 de gener, el Ballet Clàssic Internacional presentarà "La bella dorment", una de les grans joies del repertori clàssic, i els dies 30 i 31 de gener, tornarà a l’escenari la Compañía Nacho Duato, amb un programa que recupera quatre peces emblemàtiques del coreògraf valencià: "Gnawa", "Liberté", "L’Amoroso" i "Na Floresta".