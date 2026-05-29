Terrassa serà la capital del còmic durant sis dies

Terrassa ja té festa gran del còmic, i comença amb força. Ègarcòmic se celebrarà des d'aquest dilluns vinent, 1 de juny, al 6 de juny, i comptarà amb un programa farcit: a més d'un concurs de dibuix, una exposició sobre el còmic britànic i "els meravellosos personatges de Fleetway", tres conferències i una jornada final, concebuda com a fira, amb nou parades a la plaça del Vapor Ventalló i la presència de 13 autors. En destaquen Rajko Milosevic, conegut com a R.M.Guéra, col·laborador de Quentin Tarantino; Ricardo Peregrina i Joan Mundet, l'il·lustrador de les entregues del Capitán Alatriste.
Ègarcòmic neix amb la voluntat "de convertir-se en un espai de trobada, diàleg i celebració al voltant del còmic i la narrativa gràfica". Pretén ser "un punt de connexió entre lectores i lectors, autores i autors, editorials, llibreries, col·lectius culturals, professionals del sector i totes aquelles persones que troben en les vinyetes una forma d’expressió artística, pensament crític i gaudi cultural".
Aquestes Jornades del Còmic aposten "per un format accessible, familiar i participatiu". El programa combinarà activitats culturals, presentacions editorials, conferències, trobades amb autors, taules rodones, exposicions, tallers formatius, signatures, espais d’autoedició i zona de venda especialitzada. Un dels objectius és "generar un entorn dinàmic on el públic aficionat, el professional del sector i aquells que s’apropen per primera vegada al còmic trobin propostes atractives, inspiradores i de qualitat". L’altre propòsit és solidari. Ègarcòmic col·labora amb Policías x Valientes per destinar diners a aquesta entitat que cerca fons per a la investigació del càncer infantil. A l’associació benèfica aniran destinats, per exemple, els diners que es recaptin amb la subhasta d’obres originals.
Concurs de dibuix infantil
La convocatòria es va posar en marxa mesos enrere. Hi podien participar les escoles de Terrassa. El propòsit ha estat fomentar la creativitat dels infants i apropar-los al món del còmic mitjançant la realització d’un dibuix que represesentés les Jornades del Còmic de Terrassa 2026. Finalment, els organitzadors del festival han rebut obres de les escoles Joaquima de Vedruna i Goya. Ègarcòmic triarà els millors dibuixos i atorgarà vuit premis.
Exposició
La mostra, "Viatge al centre del còmic britànic: els meravellosos personatges de Fleetway", es podrà visitar de l’1 al 5 de juny, de 17.30 a 20.30 hores, i el dia 6 de 10 a 14 hores, a l’Arxiu Tobella.
A l'aixopluc de l’editorial britànica Fleetway, editada principalment a Espanya per Ediciones Vértice, es van crear personatges tan emblemàtics com Zarpa de Acero, Spider, Mytek o Kelly Ojo Mágico, entre molts d’altres. Aquests personatges formen part de la memòria sentimental i cultural de molts lectors encara avui, gairebé 60 anys després. En aquesta exposició es podran apreciar l’art original dels personatges tal com van sortir del tauler de dibuix dels artistes.
Durant les dècades dels anys 1960 i 70, Fleetway Publications va esdevenir la gran potència del còmic al Regne Unit. Segons els organitzadors de l'esdeveniment, més enllà dels seus relats de gènere (bèl·lics, western o romàntics), el seu llegat més perdurable "són els seus personatges, que han marcat generacions senceres de lectores i lectors".
Humor, ciència-ficció, espionatge, terror i aventures es combinaven en històries trepidants protagonitzades per figures inoblidables com Archie el Robot, Zarpa de Acero, Mytek, Kelly Ojo Mágico, Spider, Olac el Gladiador o els Germans Wild. Els promotors de la mostra recorden que, setmana rere setmana, "milions de persones arreu de la Commonwealth seguien amb entusiasme les seves aventures".
Tot i el seu marcat caràcter britànic, aquestes històries plenes d’acció i situacions impossibles van traspassar fronteres i van conquerir també el públic europeu. A Espanya, l’arribada d’aquests còmics a partir de 1964, de la mà d’Ediciones Vértice, va suposar un fenomen popular. Malgrat edicions sovint irregulars, amb pàgines reorganitzades i episodis desordenats, la força dels personatges es va imposar, convertint-los en icones del còmic dels anys 60. Moltes lectores encara conserven records de la sèrie "Esther i el seu món", publicada per Editorial Bruguera.
"A més, Fleetway va ser una escola fonamental per a molts dibuixants espanyols, que hi van iniciar o consolidar les seves carreres. Per això, la seva història està íntimament lligada a l’evolució del còmic al nostre país", assenyala el grup organitzador d'una exposició que ofereix una oportunitat "per descobrir les obres originals tal com van ser concebudes: pàgines que conserven tota la força i el detall del traç original". Els originals exposats han estat cedits per Alejandro M. Viturtia i Juan Rojas Caballero.
Conferències
La primera, Anime: passat, present i futur de l’animació japonesa", tindrà com a ponent Alfons Moliné i se celebrarà l'1 de juny, de 18 a 19.45 hores, a la Biblioteca Central de Terrassa (BCT), amb entrada lliure.
Nascut a Terrassa el 1961, Alfons Moliné és aficionat als còmics, l’animació i el manga des de molt jove. El 1981, va llençar el primer fanzine terrassenc sobre còmics, "Tony Tonic". Des de fa més de quatre dècades, ha estat col·laborant per a editorials espanyoles (Planeta, Norma, Glénant, Dolmen o Panini) com a assesor editorial, articulista i traductor. És autor o coautor de diversos llibres, incloent "El gran libro de los manga" (Glénat, 2002), "Osamu Tezuka: memoria y honor" (Sinsentido, 2005), "Carl Barks, un viento ácrata" (Sinsentido, 2006) i "Cuando Daredevil se llamaba Dan Defensor" (Diábolo, 2020). Com a animador, ha treballat per nombroses produccions tant nacionals ("Les tres bessones") com internacionals ("Fievel va al Oeste"). Actualment prepara un llibre sobre el manga Lupin III.
La segona conferència serà "Stan Lee i la Gran Novel·la Americana", amb el terrassenc Alejandro M. Viturtia com a ponent. Tindrà lloc a la BCT aquest dimarts vinent, 2 de juny, a les 18 hores, també amb entrada lliure.
Nascut l'any 1967, Alejandro M.Viturtia és enginyer químic per la Universitat de Barcelona. Va treballar com enginyer a Procter & Gamble i va realitzar feines de consultor. Al 1998 va començar a treballar com a Editor Marvel a Ediciones Forum, una divisió de Planeta DeAgostini. Durante set anys es va ocupar de desenvolupar la Línia Marvel creant formats com la Línea Excelsior o el Col·leccionables Marvel de quiosc. Al mateix temps, va ser responsable de la Línia Conan, Fanhunter, novel.la popular i autors espanyols. El 2005 es va incorporar a Panini España como a Editor Marvel. Poc temps després es va ocupar també de la Línea Manga i finalment va promocionar a Director Editorial. En la actualitat és responsable a Panini Cómics de les línies Marvel, DC, Manga, Independents nord-americans i autors espanyols.
"'Alegría', una revista nascuda a Terrassa", a càrrec de l'egarenc Jordi Manzanares, serà la tercera ponència del programa. Tindrà lloc, també a la BCT, el 3 de juny, a les 18.30 hores. Manzanares explicarà el naixement i evolució d’aquesta publicació infantil promoguda pels sectors afins a la dictadura de Primo de Rivera amb l’objectiu de contrarestar la influència entre els petits de les capçaleres d’expressió catalana, en especial d’ "En Patufet".
Llicenciat en geografia i història i en periodisme, Manzanares va ser redactor del Diari de Terrassa entre el 1995 i el 2013. Va obtenir el premi Rovelló d’assaig sobre literatura infantil i juvenil pel llibre "Alegría. Una revista per combatre a Patufet (Pagès, 2007)". Amb motiu del centenari de la revista "TBO", va publicar "100 anys. El còmic que va donar nom als altres" (Diminuta, 2016). Va participar a les obres col·lectives "Gran enciclopèdia de la música" (Enciclopèdia Catalana, 1999), "Gran catálogo de la historieta. Catálogo de los tebeos 1880-2012" (ACyT, 2013), "Tebeos. Las revistas infantiles" (ACyT, 2014), "Josep Coll. El observador perplejo" (Diminuta/Trilita, 2015) i "Yo quiero un tebeo. Homenaje a una revista centenaria 1917-2017" (Diminuta/ACyT, 2017). Col·labora amb la revista web "Tebeosfera".
La fira del 6 de juny
Les jornades culminaran, dissabte 6 de juny, amb una fira que omplirà la plaça del Vapor Ventalló de parades i trobades. Hi estaran representants nou companyies i establiments i han confirmat la seva assistència 13 autors.
Parades: Amaníaco Ediciones, Nikochan, Yermo Ediciones, Tebeos Ricardo Peregrina, Letra Blanka, Arechi, Landròmina, Afetrcomic i Danizar.
Autors: Manel Cruz, Pedro Espinosa, Roger Giménez, R.M. Guéra, Toni Kudo, Angelinux, Joan Mundet, Ricardo Peregrina, Jordi Ojeda, Juan Samu, Marc Viure, Marc Yarza i Dani ZAR.
R.M. Guéra
Rajko Milosevic, conegut com a R.M.Guéra, és un conegut i reputat dibuixant. Nascut a Sèrbia, viu actualment a Espanya. Durant la dècada de 1980, va aconseguir una fama primerenca i nombrosos reconeixements acadèmics a l’antiga Iugoslàvia. Després de traslladar-se a Barcelona, i després d’una dècada de treballs en publicitat i animació per a museus i cinemes, va publicar els primers àlbums a França amb editorials com Glénat o Delcourt.
El renom mundial li va arribar de la mà de l'obra "Scalped", aclamada per la crítica, també guionitzada per Jason Aaron, i publicada a la línia Vertigo de DC Comics. Després de col·laborar amb Quentin Tarantino en l’adaptació al còmic de "Django Desencadenado", ha continuat treballant a França ("El Dia D"), la Gran Bretanya ("Juez Dredd") i els EUA. La seva producció actual abasta sèries ("Los Malditos"), entregues unitàries, cartells cinematogràfics i il·lustració gràfica.
Joan Mundet
Va cursar estudis de Belles Arts a Barcelona. La seva carrera professional es va iniciar el 1975 dibuixant historietes. Va ampliar les col·laboracions (Suècia, Anglaterra, Alemanya i Itàlia) a través d’agències.
El 1982 va guanyar el premi Ciutat de Guadalajara de còmic i va participar a Rock Còmics i altres espais de Radio 3 RNE. Va publicar sovint a la revista "Rambla". A partir del 1986 es dedica a la il·lustració de llibres. Va col·laborar a la revista "Cavall Fort". Des del 1992 alterna la il·lustració amb la pintura i la ceràmica.
A partir de l’any 2000 il·lustra tot allò referent al personatge "El capitán Alatriste", d’Arturo Pérez-Reverte. És autor de les novel·les gràfiques "Gari Folch" (2008); "El capitán Alatriste" (2005); "Limpieza de sangre" (2008); "11-M, la novel·la gràfica" (2009); "Mil vides més" (2010), amb què va guanyar el premi nacional de còmic de Catalunya, "A cara o creu" (2016), "Looking for Nobody" (2017), "Capablanca. Dos morts" (2017), "Gari Folch" (2018) i "Capablanca. El pou de l’oblit" (2018). Ha il·lustrat guions de Robin Wood per al personatge Dago que es publica a Itàlia (2010-2013).
Ricardo Peregrina
Ricardo Peregrina és autor de còmics humorístics des de fa ja uns quants anyets. Creador dels personatges Hermi i Max per a la revista "Amaníaco", Norbertito i la seva mare a "Mala impresión", vinyetes d’humor per al diari "Regió7", les classes del mestre Picosso a "Dibus!" o les sèries per a El Dijous, Horari d’oficina, Borbó i compte nou i Coitus imperfectus.
Recentment he il·lustrat El Búnquer confidencial, el llibre per a mirades pures i brillants, d’un dels programes de més èxit de Catalunya Ràdio.
Toni Kudo
Autor i editor català format a l'Escola Joso. És el creador del seu propi segell editorial, Letrablanka Studio, en el qual crea i autoedita les seves pròpies obres com "Héroeverso/Superbarna" o "Save My Soul", un manga autoconclusiu sobre salut mental barrejat amb fantasia.
DaniZAR
Dibuixant de còmics nascut a Terrassa. Ha publicat "Little Renna i la font màgica" (Obano ediciones), "Litte Renna i el circ dels dracs", "Àguila Coja", "Little Wars", "Tamy & Drax" i "El Mangurriano". Actualment col·labora amb la revista de còmics "Adoquín", en què publica les aventures de Lila Viajera Dimensional i a la revista de còmics Amaníaco, on publica històries curtes de El Mangurriano.
Angelinux (Àngelo Marí)
Àngelo Marí, “Angelinux”, va destacar als anys 80 com un dels seleccionats a la Biennal de joves autors de l’Europa Mediterrània (1985). Va participar en fanzines tan dispars com "En peu de guerra" (del qual va ser un dels fundadors) o "L’Arlot", encara que també va arribar a publicar una pàgina a la revista "El Papus", quan aquesta pretenia ressorgir buscant nous autors. Actualment, en les estones lliures, es dedica a fer retrats i algun còmic autoeditat, com ara la trilogia del "Komando Almorrana".
Manel Cruz
Enginyer informàtic, historietista, humorista gràfic i il·lustrador. Ha col·laborat al setmanari "La Directa" i a les publicacions digitals "elsot.cat" i "El web negre". Ha participat a les obres col·lectives "Weezine 5" (2011), "Comic 21" per a la Fundació Síndrome Down de Granada (2012), "Fins als Borbons" (2013), "Ara si toca!" (2014), "La gran fàbrica d’independentistes" (2014), "Mirant la discapacitat amb humor" (2015), "El procés? Narinen, narinen…" (2016), "Narranació" (2018) i "Paper de Ceba" (2019). Recolzant-se en sistemes de finançament col·lectiu va autoeditar el 2013 el còmic "Andrea Down. Gelat d’ous ferrats". Actualment publica les sèries "Pinícules en un plis plas" (amb guió de l’Avi) i "Andrea Down" a la revista trimestral "Amaníaco". A les xarxes se’l pot trobar com @lahormigaseca.
Juan Samu
Dibuixant i il·lustrador de còmics professional, ha treballat a "Harley Quinn x Elvira", "Star Wars", "Black Panther", "Transformers", "BTTF", "Elvira x Vincent", "Addams Family", "Soul Reaver", "Star Trek", "Godzilla" i "Tortugues Ninja". Després de deixar la carrera de dibuix tècnic l’any 2000, va estudiar còmic a l’Escola Joso el 2005. Més tard va estudiar disseny gràfic fins al 2008 a l’Escola Municipal d’Art de Terrassa.
Marc Yarza
Artista que va començar la seva carrera a una edat primerenca, publicant a Zenescope, Beyond Reality Media (Nova Zelanda), Tapas Media i Dark Horse. Projectes com Warden: Ouroboros, Werewolf Frankenstein, i Star Wars Hyperspace Stories, es situen entre les seves obres més destacades en el sector nord-americà.
Marc Viure
Artista especialitzat en el gènere bèl·lic i el còmic d’estil cinema negre. Des que va conèixer a Joan Boix, la seva passió pel còmic no ha deixat de créixer. Va debutar a DC Thompson el 2023 i no va trigar a guanyar reconeixement entre els lectors de la revista “Commando”, on ja ha publicat 8 números de 63 pàgines. El seu còmic “Kings & Aces” va ser presentat en la televisió finlandesa amb el guionista Petri Hanninen. També va debutar en 3W3M el 2025 amb el seu primer còmic estatunidenc titulat “Stars like watchful eyes”, que va rebre una ressenya de Jonathan Hickman, qui va dir: “El que més em sorprèn és la narrativa segura, l’estructura i el domini del llenguatge visual del còmic”.
Pedro José Espinosa Sáenz
Riojà, inicia la seva trajectoria artística a la seva ciutat natal amb obres com el còmic "El sitio de Logroño", tenint una doble edició, de luxe i rústica per l’Ajuntament de Logronyo l’any 2009. En el 1983 es trasllada a Barcelona on continua desenvolupant la seva trajectòria com a autor de còmic i il·lustrador. Compagina la il·lustració en premsa ("Diari de Barcelona", "La Vanguardia", "Avui", "El Temps") amb l’editorial (Casals, Edebé, Planeta, Barcanova). Diverses de les seves obres han estat publicades en diversos països europeus. El jurat de la Semana Negra de Gijón 2005 li atorga el Premio a la mejor historieta del año pel seu llibre "Loco".
Al març del 2019 publica "Mi Barcelona. La ciudad de los sueños", dins de la col·lecció Quaderns de Viatge editada pel Ajuntament de Barcelona. En el 2022 publica "Asís", un còmic biogràfic sobre la vida de sant Francesc d’Assís amb guió de Raule Anisa i editat per Top Crush. El 2023 publica "Diario del dibujante sudoroso" amb Amaníaco Ediciones, on explica peripècies personals en clau humorística. El 2024 porta la direcció artística de la primera edició del Festival RIOJACÓMIC. El 2025 publica la biografia en còmic "Sagasta", amb guió de César Herce. El 2026 publica "Diario del dibujante sudoroso 2. ¡Al MOMA o a la cárcel!" (Amaníaco Ediciones).
Roger Giménez Tomeo
Conegut també amb el pseudònim 20g32, és un dissenyador gràfic i autor de còmics català nascut a la Vila de Gràcia a principis dels anys 1980. Influït per la cultura pop dels anys 90 i 2000 —des dels còmics franco-belgues fins als dibuixos del Club Super3, passant per les sèries i pel·lícules de ciència-ficció, així com pels primers mangas i animes—, desenvolupa un univers creatiu personal, també fortament arrelat a les tradicions catalanes. L’any 2023 es llença al món del còmic amb la publicació de la seva primera obra, protagonitzada per Màrius “Rumbeta” Carmona, un investigador paranormal i apassionat de la rumba catalana.
Jordi Ojeda
Jordi Ojeda és doctor en enginyeria industrial i professor permanent del TecnoCampus (Universitat Pompeu Fabra). Des del 1997, en el marc de la càtedra UNESCO de Tècnica i Cultura, dirigeix un projecte de divulgació que utilitza com a mètode pedagògic el còmic, les pel·lícules de ciència-ficció i el cinema fantàstic, amb l’objectiu de despertar vocacions científiques i tecnològiques i apropar la ciència i la tecnologia a la societat. Ha estat comissari de nombroses exposicions sobre còmic i autor de llibres, articles i conferències al voltant de la historieta, amb més de mil publicacions realitzades. El 2017, l’Asociación de Autores de Cómic de España li va atorgar el Premi a la Divulgació de la Historieta. És membre de la Junta Directiva de la Sociedad Académica de Estudios del Cómic (SAEC).