Vi amb pintura contra l'esclerosi múltiple a Terrassa

Èxit de públic a la convocatòria “Art & wine” al restaurant Unànime, a Sant Pere Nord

  • Foto de grup a la porta del restaurant Unànime

Publicat el 29 de maig de 2026 a les 20:32

La convocatòria “Art & wine” de Terrassa va assolir un èxit de públic. Estava concebuda com un maridatge original de degustació vinícola, taller de pintura i activitat solidària, i va omplir aquest dijous el restaurant Unànime, a Sant Pere Nord. Hi havia 30 places, i es van exhaurir. L’assistència tenia un cost de 22 euros.

Els diners recaptats seran destinats a AELEM (Asociación Española de Lucha contra la Esclerosis Múltiple), entitat a la qual van oferir la seva col·laboració tant el restaurant com Bodega Pirineos. També, la pintora terrassenca Carmen Valverde, coordinadora d’un taller que va durar un parell d’hores i que tenia com a lema “Pintem per l’esclerosi múltiple”.

Els participants van alternar les degustacions amb les creacions pictòriques. Carmen Valverde col·labora habitualmente amb AELEM amb motiu del Dia Mundial de l’Esclerosi Múltiple.

