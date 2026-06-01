Una novel·la d'amor i alguna cosa més a Terrassa

"Siempre fuimos nosotros" és una novel·la romàntica, però el seu rerefons sosté quelcom més: una reflexió sobre les segones oportunitats i sobre les ferides del passat “i la capacitat de reconstruir-se després de les adversitats”. El que ara se’n diu resiliència, en una paraula. L’escriptora vallesana Mar Bayona presentarà aquest dimarts a Terrassa “Siempre fuimos nosotros”. L’acte, que inclourà una conversa amb l’autora sobre el procés de creació i l’actuació musical d’Alberto Delpuerto, se celebrarà a partir de les 18 hores a l’Espai Mercat del Vapor de Prodis.
“El més difícil de la vida és viure. El més meravellós de la vida és viure”, deia la protagonista de l’anterior novel·la de Bayona, “Valiente Elena”. La nova obra, publicada per l’editorial Cuatro Letras, s’articula com una història de nous començaments, ferides emocionals i amors que deixen empremta.
Aquesta és la història de Megan i Ron. La trama explora les conseqüències de les decisions del passat i la possibilitat de refer-se quan tot sembla perdut. Segons indica la presentació, la narració queda marcada per la intensitat i el creixement personal dels seus protagonistes en un context travessat per l’amor, la pèrdua, les cicatrius sentimentals i la capacitat de tornar a començar. Segons exposa l’editorial, “Siempre fuimos nosotros” és una història que combina emoció, sensibilitat i esperança i l’acte d’aquest dimarts, una oportunitat per apropar els lectors tant a l’obra com al procediment d’escriptura. El músic Alberto Delpuerto posarà la nota pop-rock a l’esdeveniment.
Mar Bayona García va néixer a Barcelona al gener de 1976, però sempre ha viscut a Badia del Vallès. Llicenciada en Periodisme, va passar un any exercint la professió a Santo Domingo.
Inspiració
Aquesta experiència vital i laboral va marcar l’escriptora i va servir d’inspiració cabdal per a la construcció de “Valiente Elena”, la seva primera incursió literària, que va ser publicada per Colección Milamores, del grup Mediaset. En la promoció de “Siempre fuimos nostros”, Mar Bayona deixa entreveure la possibilitat que “Valiente Elena” només fos “l’inici de la història”. La narradora avança que el nou volum és un relat “a dues veus”, de vides “que es troben i s’allunyen”, d’amistat i també “de superació”.
L’autora publica reflexions i relats en la seva web “Aroma de Lletres” i en el seu perfil d’Instagram que va posar en marxa durant el confinament.