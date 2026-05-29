La comèdia es tenyeix de negre a Terrassa: "Tot s'ensorra"

El cicle Escenes Locals es tenyeix de negre en el seu segon cap de setmana. De negre-comèdia, però, amb un joc de lògica detectivesca i una lectura humorística del drama de l’habitatge, respectivament. Aquest diumenge, el programa de teatre amateur als barris té una doble cita: “Un cadàver a les postres” i “Desahuciadas”.
Amb “Un cadàver a les postres”, la companyia Les Pisanes proposa una comèdia amb un assassinat com a punt de partida. Tot succeeix a casa de l’excèntric milionari Liónel Wain. En una nit boirosa, Twain reuneix els cinc millors detectius del món: Miló Perrier, Jessica Marbles, Sam Diamónd, Sidney Wang i Dick Charlestón, que acudeixen a la cita amb els seus acompanyants. Tots estan convidats a un sopar en el qual les postres seran dramàtiques. Una persona serà assassinada a la mansió. Qui serà l’investigador que descobrirà l’autor d’aquest crim? La funció, per a tots sls públics, es desenvoluparà aquest 31 de maig, a les 17.30 hores, a la Sala Xavi Sallent.
Una hora i mitja després, a les 19, la Companyia8 portarà a escena “Desahuciadas”. Aquest muntatge, que es durà a terme al casal cívic de Can Parellada, també s’ha concebut en clau de comèdia, i amb ritmes de jazz, per reflectir els problemes i les situacions límits de cinc dones del mateix entorn familiar en una Terrassa postindustrial.
Tot s'ensorra
És “una tragicomèdia feroç sobre la precarietat” escrita per José Antonio Aguado i resultat de la combinació de crueltat, humor negre “i una profunda humanitat” en una família que s’estima malament però que es necessita, segons manifesta la companyia. La peça teatral dibuixa la vida de quatre dones que conviuen en una casa on tot s’ensorra: una filla sense feina, una mare que defensa les aparences, una àvia ancorada en el franquisme i una criada al límit.
“Entre til·les, saltxitxes, fantasmes i secrets podrits, la realitat es deforma fins a convertir-se en una pesadilla quotidiana”, suggereix la companyia. Perquè hi ha famílies que no es trenquen de cop, sinó que es desgasten “entre factures, pastilles, discussions absurdes i sopars que acaben massa malament”.
El muntatge vol retratar una generació “expulsada de qualsevol idea d’estabilitat”. Aquí, el desnonament no consisteix només en perdre una casa: és quedar-se fora d’una vida que es prometia una mica millor. Aquest dissabte, la Companyia8 representarà la mateixa obra al Coro Vell. Serà a les 19 hores.