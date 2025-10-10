Què fer aquest cap de setmana a Terrassa: 10, 11 i 12 d'octubre

La programació cultural de Terrassa per a aquest cap de setmana constitueix un ventall ampli d'activitats, gairebé com sempre, amb especial rellevància de l'agenda musical. No obstant això, queden exposicions per visitar, i teatre amb estrelles o amb esforçats aficionats. Aquí os oferim algunes propostes per a divendres 10, dissabte 11 i diumenge 12 d'octubre.
1. Exposició
Últim cap de setmana de la mostra "Street fashion", de fotografia de moda, de Francesc Íñiguez. A la sala Espai Fotoclub de LaFACT. Divendres. També dissabte i diumenge, en hores d'espectacle.
2. Paz Padilla
LaFACT ha exhaurit entrades per veure la popular presentadora, que porta a Terrassa la seva obra "El humor de mi vida". Aquest divendres, a les 20.30 hores.
3. Tribut
El grup Estopaos tributa un homenatge a Estopa a la Sala Rasa 64. Aquest divendres, 22 hores.
4. Comèdia
El terrassenc Óscar Contreras dirigeix "Showgirls", comèdia amb humor sense filtres. Amb un elenc format per Ares Teixidó, Augusta Thoenig i Ana Dramas. A la Sala Crespi. Dissabte, 20.30 hores.
5. Cap a Escòcia
L'Orquestra de Cambra Terrassa 48 (OCT48) proposa un viatge a la música escocesa amb un concert a l'Auditori. Diumenge, 18 hores.
6. Un gran xou
Música, dansa i circ, amb 25 artistes a l'escenari, a LaFACt de la mà de l'espectacle "El gran show".
7. Exposició
Últim cap de setmana per veure "Terrassa en pandèmia", del fotoperiodista Nebridi Aróztegui, a l'Arxiu Tobella. Divendres i dissabte, de 18.30 a 20.30 hores.
8. Matinal flamenca
La seu de Flamencología acull una matinal de flamenco amb la cantaora Alexandra Moreno i el guitarrista David Jiménez. Diumenge, a les 12.30 hores.
9. Candela
L'Ateneu Candela celebra el seu 24è aniversari aquest dissabte amb activitats a partir de les 18.30 hores: contacontes amb Crisspeta, DJ MED, lliurament del reconeixement "Tú sí que em representes" i concert de Caipirinhas Rumberos i DJ Thisgrace (21.30 hores).
10. Teatre
La companyia InsPirats continua amb las funcions de "Tèxans" a la sala Xavi Sallent. Dissabte a les 20 hores i diumenge a les 18.