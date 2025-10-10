Cultura i Espectacles

Què fer aquest cap de setmana a Terrassa: 10, 11 i 12 d'octubre

Les propostes culturals se centren de manera especial en el teatre i la música

  • Concert de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48

Publicat el 10 d’octubre de 2025 a les 12:30

La programació cultural de Terrassa per a aquest cap de setmana constitueix un ventall ampli d'activitats, gairebé com sempre, amb especial rellevància de l'agenda musical. No obstant això, queden exposicions per visitar, i teatre amb estrelles o amb esforçats aficionats. Aquí os oferim algunes propostes per a divendres 10, dissabte 11 i diumenge 12 d'octubre.

1. Exposició

Últim cap de setmana de la mostra "Street fashion", de fotografia de moda, de Francesc Íñiguez. A la sala Espai Fotoclub de LaFACT. Divendres. També dissabte i diumenge, en hores d'espectacle.

2. Paz Padilla

LaFACT ha exhaurit entrades per veure la popular presentadora, que porta a Terrassa la seva obra "El humor de mi vida". Aquest divendres, a les 20.30 hores.

3. Tribut

El grup Estopaos tributa un homenatge a Estopa a la Sala Rasa 64. Aquest divendres, 22 hores.

4. Comèdia

El terrassenc Óscar Contreras dirigeix "Showgirls", comèdia amb humor sense filtres. Amb un elenc format per Ares Teixidó, Augusta Thoenig i Ana Dramas. A la Sala Crespi. Dissabte, 20.30 hores.

5. Cap a Escòcia

L'Orquestra de Cambra Terrassa 48 (OCT48) proposa un viatge a la música escocesa amb un concert a l'Auditori. Diumenge, 18 hores.

6. Un gran xou

Música, dansa i circ, amb 25 artistes a l'escenari, a LaFACt de la mà de l'espectacle "El gran show".

7. Exposició

Últim cap de setmana per veure "Terrassa en pandèmia", del fotoperiodista Nebridi Aróztegui, a l'Arxiu Tobella. Divendres i dissabte, de 18.30 a 20.30 hores.

8. Matinal flamenca

La seu de Flamencología acull una matinal de flamenco amb la cantaora Alexandra Moreno i el guitarrista David Jiménez. Diumenge, a les 12.30 hores.

9. Candela

L'Ateneu Candela celebra el seu 24è aniversari aquest dissabte amb activitats a partir de les 18.30 hores: contacontes amb Crisspeta, DJ MED, lliurament del reconeixement "Tú sí que em representes" i concert de Caipirinhas Rumberos i DJ Thisgrace (21.30 hores).

10. Teatre

La companyia InsPirats continua amb las funcions de "Tèxans" a la sala Xavi Sallent. Dissabte a les 20 hores i diumenge a les 18.

