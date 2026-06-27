Premi per a Rosa Boladeras: "“Ha desenvolupat una carrera versàtil que combina teatre, televisió i cinema"

L’actriu terrassenca Rosa Boladeras i Domingo (1972) és la guanyadora del 52è Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgu, consistent a un anell d’or que distingeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina. Boladeras ha estat distingida per la seva participació en l’obra “Tinc un bosc al cervell”, estrenada a l’abril a la Sala Beckett. Es tracta d’un text de Guadalupe Sáez que aborda el colpidor tema de la desaparició de criatures.
Després de formar-se a l’Institut del Teatre, Boladeras va iniciar la seva trajectòria professional a començaments dels anys 1990 amb muntatges com “Final d’estiu amb tempesta” de Francesc Lucchetti, dirigit per Lourdes Barba, i “El temps i els Conway”, de J. B. Priestley, dirigit per Mario Gas.
La intèrpret, també regidora, “ha desenvolupat una carrera versàtil que combina teatre, televisió i cinema, destacant tant en registres dramàtics com còmics”, segons els organitzadors del certamen. Boladeras ha treballat amb alguns dels principals creadors de l’escena catalana contemporània: Mario Gas, Àlex Rigola, Magda Puyo, Josep Maria Mestres, Carlota Subirós, Pep Anton Gómez, Carme Portaceli, Ferran Utzet o Jordi Prat i Coll. Fa set anys, “va interpretar una memorable Antònia, sota les ordres de Prat i Coll, a ‘La rambla de les floristes’, de Josep Maria de Sagarra”.
S’ha convertit en una cara popular per al gran públic gràcies a la seva presència en sèries de televisió com “Poble Nou”, “Temps de silenci”, “La Riera” i “Com si fos ahir”.
Cerimònia
El Teatre Romea de Barcelona acollirà l’acte de proclamació i lliurament del premi el 20 de juliol vinent, a les 19 hores. El guardó en honor a l’actriu i directora de Molins de Rei s’ha atorgat anualment des de l’any 1973. Impulsat des del món del teatre amateur, ha distingit artistes molt reconegudes de l’escena catalana com Núria Espert, Anna Lizaran, Míriam Iscla, Mercè Arànega, Clara Segura o Emma Vilarasau. La guanyadora del Premi Margarida Xirgu 2025 va ser l’actriu Màrcia Cisteró.
La intèrpret, també regidora, “ha desenvolupat una carrera versàtil que combina teatre, televisió i cinema, destacant tant en registres dramàtics com còmics”, segons els organitzadors del certamen
Creat l’any 1973 per la desapareguda Penya Carlos Lemos de Molins de Rei, al llarg de més de mig segle d’història l’han organitzat institucions i entitats com l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona o l’Agrupació Dramàtica de Barcelona (ADB). Des de l’any 2022, els principals impulsors del premi són la revista Núvol, que va prendre el relleu de l’ADB, i la Federació de Grups de Teatre Amateur de Catalunya (FGTAC). També participen en l’organització l’Ajuntament de Molins de Rei i la Fundació Romea.
El jurat d’enguany ha destacat “la gran diversitat de registres, la potència emocional i l’enorme compromís que l’actriu ha demostrat en una posada en escena molt exigent, on actuava acompanyada de tres intèrprets menors d’edat”. El muntatge, dirigit per Alícia Gorina, transcorria dins d’un cub transparent i els espectadors seguien la funció amb auriculars.