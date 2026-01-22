Sabeu que Xesco Boix encara canta a Terrassa?

El Centre Cultural El Social va acollir els espectacles de Rialles en què va participar Xesco Boix (1946-1984). El deixant d’aquest músic, pioner de l’animació i cantant folk, es deixarà veure de nou a la institució del carrer de la Font Vella, lloc triat per Òmnium Terrassa per a l’exposició “Xesco Boix encara canta!”, que serà inaugurada el 31 de gener i romandrà a la mateixa sala fins el 28 de febrer.
Aquest dia, a partir de les 16.30 hores, la cloenda “serà sonada”, segons els organitzadors. El motiu: hi participaran diversos animadors “que faran gaudir la canalla convidada a través dels diferens esplais de Terrassa i, evidentment, qualsevol família amb criatures que s’hi vulgui sumar”. Òmnium deixa clar que visitar l’exposició “no és només conèixer una figura clau de la cultura catalana, sinó viure una experiència educativa que connecta música, paraula i valors”.
Un món obert
El cantant va recuperar les cançons dels seus pares o avis, però també va donar a conèixer cançons d’arreu. "Ho fa tot en català, en una època en què el català encara no tenia presència en l’espai públic. Des de 'El gripau blau', passant per 'Joan Petit com balla' o 'La masovera' fins a 'Puff era un drac màgic', entre moltes altres cançons i contes. A la canalla d’aquella època ens va obrir tot un món de diversió", destaca l'organització.
"El seu llegat és una manera d’educar des de l’alegria, la participació i el compromís amb un món millor, un missatge que avui continua plenament vigent. Les escoles estan especialment convidades a l’exposició per reviure, amb música i històries en directe, el llegat de Xesco Boix, ja que comptem amb animadors i contistes que posaran veu als contes i cançons que explicava el Xesco. Caldrà concertar una cita prèvia", afegeix Òmnium.