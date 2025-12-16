"Star 80" celebra 30 anys de música disco a Terrassa

El programa radiofònic "Star 80" celebra 30 anys a Terrassa. L'espai dirigit per Julio Delgado commemora tres dècades d’emissió aquest dissabte vinent, 20 de desembre, a la Sala BallVallès, amb la participació de figures internacionals de l’italodisco. Una de les estrelles de la sessió serà Miko Mission, intèrpret, antre altres èxits, de "How old are you" i "The world is you".
La sala, situada al número 115 de l'avinguda del Vallès, obrirà portes a les 21 hores, però els concerts començaran a les 22. Les entrades anticipades costen 15 euros. A taquilla, 19 (copa inclosa).
Italodisco
Julio Delgado romandrà a la cabina punxant èxits dels 80. Nascut fa tres dècades a la nostra ciutat, "Star 80" és un espectacle de ràdio presentat i dirigit per Delgado. Està especialitzat en italodisco, high energy i eurodance i es produeix íntegrament a Terrassa. S’emet cada divendres a les 23 hores a la Ràdio Municipal de Terrassa i cada dissabte a les 10 hores a través del web star80.es.
Per commemorar aquests 30 anys d’història, l’equip de "Star 80" ha preparat una celebració que comptarà amb l’actuació de Miko Mission, icona internacional de l’italodisco. L’acompanyaran Alan Cook, Norman i Karel Sanders. Com a colofó, la festa s’allargarà amb una sessió especial del DJ Manel López, conegut com a Mamomo.