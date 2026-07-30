Temps que neix a Xibalbá

La llibreria Synusia de Terrassa tanca temporada amb una nova sessió del grup de lectura “Territorio Sur”, dedicat a la literatura iberoamericana. La vetllada se celebrarà aquest divendres, a partir de les 19 hores, amb un debat amb sobre “El tiempo principia en Xibalbá” (Libros de la Ballena), novel·la del guatemalenc Luis de Lión (1939-1984).
L’establiment ubicat a l’Ateneu Candela subratlla l’estil “molt marcat i avantguardista” de la narració, amb la qual Luis de Lión exposa “la lluita d’identitat indígena” a través de la història d’un llogaret els habitants del qual “estan obsessionats amb l’estàtua de la verge de Concepción de la seva església”.
Concha, una prostituta índia que s’assembla físicament a l’escultura, es casa amb Juan, un dels homes més adinerats del poble. Quan Pascual, antic habitant del llogaret, torna i roba l’estàtua. Una violació provoca que surti a la llum el desig sexual de tots els homes que, enfurits amb ella, perquè no vol satisfer-los, coronen a Concha com la nova verge.
Petjades
Després d’una processó, la nova verge es transforma en l’encarnació de la Mort, enverina les aigües i converteix al poble en Xibalbá, l’inframón dels maies. L’obra és “una successió de deliris col·lectius i individuals convertits en petjades colonials d’un dispositiu sociocultural amorf i disfuncional”, segons l’escriptor Adriano Corrales.
Publicada després del segrest i assassinat de l’autor a les mans de l’exèrcit, i fins avui inèdita a Espanya, aquesta novel·la “furga sense pietat en la ferida postcolonial”, en paraules dels organitzadors de l’espai de lectura. Aquest és dinamitzat per Alcira Padín Torres, integrant de l’equip de Synusia.