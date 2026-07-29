Celebració d'Estrella Damm a la Sala Rasa 64

La Sala Rasa 64 s’ha sumat a la xarxa de locals que acollirà el cicle dels Directes Estrella Damm 150 amb els quals la coneguda marca cervesera commemorarà els seus 150 anys. El programa es desenvoluparà del 18 de setembre al 30 d’octubre a sales de Catalunya, les Illes Balears, Castelló i Andorra. El 17 d’octubre, Balkan Paradise Orchestra arribarà a la Sala Rasa 64 de Terrassa.
El projecte, impulsat per Damm i l’Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC), ha tancat definitivament una programació que reunirà 45 artistes en 45 concerts. Fins ara, la presència terrassenca la representaven les actuacions, a diversos espais fora de Terrassa, de Miki Núñez, Lildami i Galgo Lento. Aquest dimecres, els promotors han anunciat tres noves incorporacions per tancar el cicle: Balkan Paradise Orchestra, Dorian i La Pegatina.
D'arreu
La proposta a la Sala Rasa 64 se celebrarà el 17 d’octubre, a les 22 hores, quan Balkan Paradise Orchestra desplegarà a la ciutat el seu espectacle “Game Sessions Tour”, inspirat en els sons més ballables del seu darrer EP, “Game Sessions vol. II”. El treball inclou remescles creades amb la participació d’artistes d’arreu del món com Tanxugueiras (Galícia), Apelika (Marroc), Querbeat (Alemanya), Wukamash (Colòmbia) o Raghu Dixit (Índia). Com subratllen els organitzadors, el xou combina una selecció de les seves cançons més enèrgiques “amb algunes d’aquestes versions que accentuen encara més el vessant festiu de la proposta”. Fidels al seu segell inconfusible, les barcelonines “fusionen balkan brass, pop i electrònica en un directe carregat de coreografies, alegria i una energia contagiosa que converteix cada concert en una autèntica celebració col·lectiva”.
El cicle vol commemorar els 150 anys de Damm “allà on la música en directe neix i creix cada setmana: les sales de concerts”. Més enllà de la programació artística, el projecte reivindica les sales “com a equipaments culturals imprescindibles per al desenvolupament dels artistes i la vitalitat de l’escena musical. Són els espais on els músics experimenten, consoliden el seu directe i estableixen el primer vincle real amb el públic, alhora que sostenen un ecosistema cultural essencial durant tot l’any”. La programació combina artistes consolidats amb algunes de les propostes emergents més destacades del panorama actual, “en un cartell transversal”.