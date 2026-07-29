Nits de jazz a l'estiu amb 500 espectadors a Terrassa

Un concert estel·lar que homenatjava una de les més grans estrelles del firmament jazzístic de tots els temps va servir per tancar el cercle amb fermall de material preciós. El quartet d’Atzar Lawrence i el seu particular reconeixement a John Coltrane van clausurar aquest dissabte passat una nova edició, la 27a, del cicle Jazz a la Fresca, un programa celebrat al pati de la Nova Jazz Cava que ha reunit durant el mes de juliol a un total de 500 espectadors.
El balanç del Club de Jazz Terrassa, no obstant això, va més enllà de l’aspecte numèric per subratllar que la terrassa del passatge de Tete Montoliu s’ha tornat a convertir “en un dels espais imprescindibles de les nits d’estiu terrassenques”, amb mitja dotzena de propostes que han combinat música en viu, gastronomia “i un ambient únic en un entorn tranquil al centre de la ciutat”. La programació ha ofert un ampli ventall d’estils i sensibilitats, des del blues de Big Mama Montse & Captain’s Brotherhood fins al jazz d’arrel mediterrània d’Enric Alegre Quintet, “passant per la sofisticació del jazz brasiler d’Edu Ribeiro Trio, la creativitat de l’organ jazz amb Steinbert · Benoit · Gandul (i el seu ‘Collage’) i la proposta optimista i carregada d’emoció de 12 to 12 Quintet”.
Menció apart mereix la cloenda amb The Azar Lawrence Quartet, que no va poder dur-se a terme al pati degut a la pluja i va traslladar-se a l’interior de la Nova Jazz Cava. No va sortir pas malament la mudança obligada: “Lluny de deslluir la vetllada, el canvi d’escenari va contribuir a crear una atmosfera especialment intensa davant una gran afluència de públic que va omplir la sala”. El saxofonista Azar Lawrence (Los Angeles, 1952) va sortir a l’escenari acompanyat del pianista Benito Gonzalez, el contrabaixista Essiet Essiet i el baterista Brandon Lee. El quartet va oferir un recital vibrant dedicat al llegat de John Coltrane i, especialment, a l’etapa del geni de Carolina del Nord al segell Impulse!, tot plegat en el marc de la commemoració dels 100 anys del naixement de Trane.
Vitalitat
La comunió emocional entre músics i públic a l’espectacle The Azar Lawrence Quartet Salutes Jonh Coltrane, The Impulse Era! va posar punt final a la temporada estable de la Nova Jazz Cava, que s’ha dut a terme d’octubre a juliol amb 142 activitats organitzades per Jazz Terrassa, entre dimecres (amb 37 sessions de swing ballable) i dissabte, amb un registre total de 8.137 participants. La programació ha inclòs 104 concerts realitzats de dijous (34 jam sessions) a dissabte “que han reflectit la vitalitat de l’escena local i catalana, complementada amb diverses propostes internacionals, i han acollit la presentació de 12 nous àlbums”, afirma el club.
A aquesta activitat pròpia, el balanç suma les 25 activitats celebrades a la Nova Jazz Cava en col·laboració amb altres entitats i col·lectius, que han aplegat 3.033 participants. En conjunt, la temporada estable 2025-2026 es tanca amb una assistència general de gairebé 11.200 persones.
El Club de Jazz Terrassa treballa en la nova programació i n’ha confirmat el concert d’obertura; serà el 3 d’octubre, amb el trompetista i compositor Oriol Vallès. El músic terrassenc presentarà el seu cinquè àlbum, “Manteca Abstracta”.