T'ha arribat una carta de l'SGAE aquests dies?: "No hem posat música mai"

Nombrosos comerços i establiments de Terrassa, especialment al nord de la ciutat —Les Arenes, Poblenou-Zona Esportiva, Sant Pere Nord, entre altres— han rebut recentment una carta de l’SGAE reclamant el llicenciament per l’ús de música. Segons confirma l’entitat, es tracta d’una campanya de revisió a tot el territori per garantir que els locals que utilitzen música en el seu negoci disposin de l’autorització corresponent i paguin els drets d’autor establerts.
Les cartes recorden que qualsevol “comunicació pública” d’obres protegides requereix una autorització prèvia, que s’ha de formalitzar mitjançant un contracte amb l’SGAE, amb un pagament de tarifes establertes per l’entitat i notificades al Ministeri de Cultura. Els destinataris tenen un termini de quinze dies per regularitzar la seva situació o abstenir-se d’utilitzar les obres.
Alguns establiments, com PAM Teatre, companyia amateur amb anys de trajectòria, tenen una llarga experiència amb l’SGAE. Aquesta vegada, però, se n’han lliurat, de la carta. Xavi Pallejà explica que comprèn la funció de l’SGAE, però critica que sovint reclamen drets sobre obres que no gestionen i que el repartiment dels diners no arriba directament als autors. Tot i això, afegeix que la seva companyia sí que paga els drets d’autor corresponents a les obres que representa, encara que no comparteix alguns dels criteris de l’SGAE.
En canvi, la Perruqueria Eccentric sí ha rebut la carta i es va sorprendre, ja que afirmen que mai han posat música ni ràdio. Eva explica que, després de consultar el seu gestor, van entendre que no els corresponia pagar, tot i que l’ensurt se’l van endur.
Així, aquesta campanya evidencia que l’SGAE revisa establiments de tota mena, encara que pugui generar confusió i dubtes a diversos sectors.