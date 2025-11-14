Primera donació de cordó umbilical fora de l'úter en una prova pilot a MútuaTerrassa

MútuaTerrassa va acollir aquest dijous la primera donació de cordó fora de l'úter, coincidint amb la proximitat del Dia Mundial de la Donació de Cordó, el 15 de novembre. El Banc de Sang i Teixits afronta el repte d'assolir les 1.500 donacions de cordó umbilical anuals i remuntar la davallada experimentada en els darrers anys. Per això, s'ha aplicat un nou protocol que es comença a aplicar en el cas de cesàries, que ha de facilitar la feina a l'equip obstetra que atén la mare durant el part, gràcies a la incorporació dels professionals del Banc de Sang en la recol·lecta del cordó. En aquest tipus de donacions, els tècnics del Banc de Sang i Teixits són els encarregats directes de recollir la sang del cordó umbilical després del part.
Aquest dijous es va abordar la prova pilot amb una donant, Nerea Martínez, de Rubí (Vallès Occidental), de 31 anys. En les cesàries, la placenta junt amb el cordó s'extreuen gairebé alhora que es fa amb el nadó, just quan s'acaba de tallar el cordó, fet que permet que el cordó i la placenta siguin entregats immediatament als sanitaris del Banc de Sang i Teixits en un recipient estèril.
El nou protocol permet descarregar de feina l'equip obstetra que està atenent la mare i el nadó i es garanteix que la qualitat de la recollida sigui màxima perquè els tècnics que ho fan són especialistes del Banc de Sang, que poden sistematitzar una recollida de mostres i de dades, i implementar tot el registre documental amb dedicació plena. Es pot fer sempre després de qualsevol mena de part, tot i que de moment s'ha impulsat únicament en cesàries per poder garantir el procediment d'una manera molt més programada.
A Catalunya, la donació de cordó es pot efectuar a 23 centres hospitalaris de tot el territori. El Banc de cordó del Banc de Sang i Teixits és el banc públic també de sis autonomies i d'Andorra, i integra més de 40 maternitats sota el programa Concòrdia.
Aquest programa interregional anomenat Concòrdia permet recollir més de 1.000 unitats de sang de cordó umbilical a l'any, que es transporten diàriament al centre de processament del BST a Barcelona, on queden emmagatzemades. A partir d'aquí, queden a disposició de qualsevol pacient del món que ho necessiti a través del Registre de donants de medul·la òssia, que està interconnectat amb la xarxa internacional de registres i, per tant, pot accedir als donants voluntaris i unitats de sang de cordó umbilical disponibles en qualsevol part del món i, a la inversa.