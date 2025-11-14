Neix una nova associació de comerciants per revitalitzar Ca n’Anglada

La vida comercial de Ca n’Anglada torna a organitzar-se. Després d’un any i mig sense una entitat que agrupés els negocis del barri, aquesta setmana s’ha registrat oficialment la nova Associació de Comerciants i Professionals de Ca n’Anglada, un projecte impulsat per un grup que vol recuperar l’esperit col·lectiu que ha caracteritzat durant dècades aquesta zona de la ciutat.
"Aquí sempre hem tingut associació", recorda Felipe Martínez, president de la nova entitat. "Quan amb l’Esteban, el rellotger, ens vam posar a parlar, vam coincidir que feia falta tornar a unir-nos per millorar el barri". La iniciativa parteix d’una constatació compartida: Ca n’Anglada continua essent un dels motors comercials de la ciutat, però necessita eines pròpies per reforçar-se en un moment de canvis constants.
L’associació neix amb la voluntat de reagrupar tot el teixit comercial, però també d’obrir-se a perfils que tradicionalment no formaven part d’aquestes estructures. "Volem que no siguin només botiguers: també bars, asseguradores, professionals de tota mena… Tothom qui forma part de Ca n’Anglada hi té cabuda", explica Martínez. Aquesta visió més transversal és el motiu pel qual el nom inclou expressament tant comerciants com professionals.
La nova entitat també vol treballar estretament amb l’Associació de Veïns, una col·laboració que els impulsors consideren essencial. "La idea és anar de la mà, no ser dues coses separades. Si podem treballar plegats, el barri hi guanya", afirma el president.
Tot just definits els estatuts i presentada la documentació a la Generalitat, la junta espera rebre ben aviat el NIF que formalitzarà l’entitat. Aquesta tramitació administrativa ha frenat un primer projecte: organitzar alguna activitat de Nadal. "Hi ha ganes, però no sabem si arribarem a temps. Si no pot ser enguany, serà l’any que ve", assenyala Martínez. El que sí és ja una realitat és la resposta del barri. En només uns dies, entre 45 i 50 comerços i professionals han confirmat la seva voluntat de formar-ne part.
El context reforça la importància d’aquesta reactivació. Ca n’Anglada, amb 14.676 habitants, és el cinquè barri més poblat de Terrassa i concentra gairebé el 61% de la població del Districte 2. En aquest districte hi ha 785 activitats econòmiques registrades, amb un pes destacat dels serveis d’alimentació (12,5%), el comerç de productes industrials (12,4%) i el comerç alimentari (9,9%). Una densitat comercial que, històricament, ha convertit el barri en un pol actiu i divers.
Mirant altres exemple de la ciutat, com els processos de reimpuls de Sant Pere i altres barris, la nova associació aspira a seguir un camí similar: renéixer des de la base, amb els mateixos comerciants liderant els canvis.
I més enllà de la gestió quotidiana, Felipe Martínez té clar quin missatge vol projectar: "Ca n’Anglada és un gran barri, amb molta gent, molts comerços i molta vida. Té estigmes que no es corresponen amb la realitat. Estem creixent i volem que Terrassa ho sàpiga".