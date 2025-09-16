Terrassa ja concursa a "OT": Guillo Rist travessa la passarel·la

[ Laura Massallé i Jordi Guillem ]
Terrassa ja té un representant a la tretzena edició del "talent-show" Operación Triunfo, que va començar dilluns al vespre als platós del Parc Audiovisual de Catalunya, a Terrassa. La gala 0 emesa per Prime Video va tenir una desmesurada durada de 160 minuts (prepareu-vos per anar a dormir tard els dilluns) i va estar marcada pel drama. Quique i Sam van quedar-se a les portes del somni. La bona notícia, una de les poques de la nit, va ser que Mario Barrero (nom real de Guillo Rist, aquest terrassenc de 23 anys), ja és membre de ple dret de l'acadèmia.
Guillo Rist va ser el primer a actuar. Va interpretar amb solvència el tema de Walt the Moon "Shut up and dance". Es va notar la seva experiència de quatre anys en el terreny del teatre musical. Va saber esquivar els nervis de darrera hora i cert mal control vocal per moments. No va estar entre els sis primers artistes salvats pel jurat, però sí que el van fer creuar la passarel·la en segona instància.
En la seva presentació, Guillo Rist es va qualificar com a "energètic". "Amb mi no us avorrireu mai", va assegurar. I va presentar la seva gossa, un labrador amb nanisme. Seguirem amatents a la seva evolució.
La gala 0 va estar farcida de problemes tècnics difícilment explicables. Els problemes amb els micros van ser constants, especialment durant les minientrevistes que Chenoa, solvent com sempre, anava fent als concursants després de cada actuació. Se li nota molt les actuacions que més li agraden. "Que bé ho has fet, espectacular", els deia als seus preferits. "Deus haver gaudit molt, perquè aquest tema és boníssim", etzibava als intèrprets més discrets. Hi va haver també un "negre" de gairebé mig minut. El senyal va desaparèixer i les pantalles es van quedar en negre amb el logo de Prime Video. Tant Chenoa com la directora de l'acadèmia, Noemí Galera, van tenir un emocionat record pel "trinco" Toni Cruz, una de les ànimes del format, que va morir el passat dia 11 de juliol.
Un important sector femení
Va ser una gala 0 amb un elevat nivell vocal, especialment pel que fa al sector femení. Es van veure coses interessants i artistes amb força potencial que tenen molt marge de millora. Els 16 integrants de l'acadèmia són: el nostre Guillo Rist, Carlos, Claudia Arenas, Crespo, Cristina, Guille Toledano, Iván Rojo, Judit, Laura Muñoz, Lucia Casani, María Cruz, Max, Olivia, Salma de Diego, Téyou i Tinho. Han iniciat ja la seva formació musical, que s'allargarà per espai de tres mesos, fins abans de Nadal. Ens esperen 13 setmanes de bona música, actuacions estelars i grans moments.
Som davant d'una edició històrica d'"OT", que s'emetrà els dilluns de manera simultània a Espanya, Mèxic, Argentina, Brasil, Colòmbia, Xile i el Perú. La primera emissió va ser un èxit d'audiència, amb més de 600.000 descàrregues de l'app i més de 300.000 vots per salvar el darrer concursant, Iván Rojo. La plataforma en promociona l'audiència amb descomptes del 50% als joves d'entre 18 i 22 anys.
Pel que fa al jurat, lamentem l'absència de la cantant mallorquina Concha Buika. Continua la periodista musical Cris Regatero i s'hi han afegit l'exvocalista de La Oreja de Van Gogh Leire Martínez, a qui sempre li sembla que tothom ho fa genial, i els cantants Abraham Mateo i Guille Milkyway, a qui li haurien de recordar que si es treu les ulleres quan parla, podrem intuïr la seva expressió facial i la comunicació serà molt més senzilla. Ells van ser els encarregats d'escollir els 14 primers membres de l'acadèmia. El número 15 el van escollir els professors. Va ser María Cruz. I el número 16 el públic, que va optar per Iván Rojo amb un 47% dels vots.