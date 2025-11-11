Terrassa pinta la seva pagesia

Molt es parla del passat, no tan remot com podria semblar, de Terrassa com a enclavament agrícola i encara persisteixen dignes activitats de camp en aquest terme municipal. De fet, la Fundació Sant Galderic, una entitat sorgida de la Cooperativa Agrícola de Terrassa que té com a objectiu promoure i preservar la pagesia vallesana, és el principal patrocinador del Concurs de Pintura de la Societat Coral Joventut Terrassenca. Guillem Garcia ha guanyat el certamen, que aquest any ha arribat a la 17a edició ininterrompuda.
La fundació atorga el primer premi, amb un import de 1.235 euros, i tria el tema per a la següent convocatòria. La d’enguany era “Al novembre: dones cantant, dones del camp”.
Hi han participat 30 artistes d’arreu de Catalunya, a més de sis artistes en categoria infantil. L’Ajuntament de Terrassa concedeix el segon premi, amb un import de 600 euros, que aquest any ha recaigut en Josep Plaja. El tercer premi, atorgat per la mateixa entitat organitzadora i dotat amb 250 euros, l’ha obtingut Rosa Rambla. Aquesta categoria està reservada al millor pintor de la Societat Coral Joventut Terrassenca, sempre que no hagi obtingut un primer o segon premi. Aran Rodríguez ha guanyat a la categoria infantil/juvenil.
Exposició
El lliurament de les distincions es va celebrar aquest dissabte passat a la seu de l’entitat, al número 122 del carrer de Sant Marian, on les obres reconegudes seran exposades durant 15 dies. Hi van assistir Miquel Font Roca, president de la fundació, i Joan Salvador Fabregat, tinent d’alcalde de Projecció de la Ciutat i regidor de Promoció Cultural.
El concurs impulsat per la institució presidida per Antoni Justo es convoca en memòria de Josep Maria Permanyer i de Marina Fàbregas, iniciador i continuadora, respectivament, d’un certamen que cada any segueix un tema obligatori relacionat amb l’activitat de la pagesia.