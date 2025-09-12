Terrassa recorda Lionel Estivill al Cinema Catalunya

El Cinema Catalunya de Terrassa retrà homenatge aquest diumenge a Lionel Estivill, l’especialista en efectes especials i professor de l’Escac que va morir el passat mes de maig als 34 anys. L’acte consistirà en una sessió especial amb la projecció de “Lo que aprendí de mi pingüino”, última pel·lícula en la qual va treballar Estivill.\r\n\r\nA l’inici de la sessió de les 19.15 hores, familiars, amics i companys de feina dedicaran unes paraules per recordar el jove cineasta egarenc. El Cinema Catalunya inclourà des d'aquest divendres “Lo que aprendí de mi pingüino”, film dirigit per Peter Cattaneo i protagonizat per Steve Coogan. Lionel Estivill havia participat en la postproducció de pel·lícules com “Transformers”, “Assassins Creed”, “John Wick” o “Thor: Ragnarok”, i havia treballat en la majoria de videoclips del cantant terrassenc Lildami. També havia format part de l’equip de “El secreto del orfebre”, amb Mario Casas de protagonista.\r\n