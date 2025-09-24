Terrassa se suma al circuit del festival Filmets

Terrassa, amb Les 12 Hores Fantàstiques, se suma al circuit del festival Filmets de Badalona, que exhibirà més de 250 pel·lícules. L'oscaritzat Michael Minkler serà una de les estrelles internacionals convidades al circuit.
Granollers i Terrassa formaran part enguany d'un cicle que arriba a la 51a edició. A més de Les 12 Hores Fantàstiques, que se celebraran al Cinema Catalunya el 25 d'octubre i ja tenen definit el cartell, els Cinemes Edison de Granollers tindran una nova cita de cinema familiar. Les dues seus se sumen a les de Badalona (Teatre Zorrilla i El Círcol), Sant Boi de Llobregat (Can Castellet) i Barcelona (Institut Français de Barcelona). Cal afegir-hi les seus no oficials, com l'Hospital Germans Trias i Pujol, l'Hospital Municipal de Badalona o l'Institut Guttmann.
A la programació destaquen les projeccions de la Secció Oficial, que inclouen uns 250 curts repartits en 28 sessions temàtiques. Hi haurà produccions del Regne Unit a la sessió dedicada als BAFTA, els premis de l'Acadèmia de Cinema Britànic, així com la tradicional Sessió Golfa, dedicada a les produccions més irreverents; a Campus, dirigida a estudiants de cinema, o la KM 0, per a pel·lícules catalanes.
Laboratori
Una altra de les novetats d'aquest 2025 és la creació del Filmets Lab, un laboratori audiovisual i cinematogràfic on es presentaran projectes de ficció, animació i documental. Un tribunal, format per professionals del sector, seleccionarà una de les propostes per ajudar-la en el procés de producció i projectar-la en la pròxima edició de Filmets. També s'estrena Filmets Talk, un format de trobada amb cineastes, productors i professionals del sector que pretén aprofundir en el debat i la reflexió sobre el present i el futur dels curtmetratges.
D'altra banda, els responsables del festival han anunciat que Michael Minkler serà una de les estrelles internacionals convidades. Aquest mesclador de so americà ha guanyat tres Oscars per la tasca desenvolupada als films "Black Hawk abatut", "Chicago" i "Dreamgirls".
Aquest any, a més, tindrà lloc la segona edició d'Acció Cinema, una taula rodona a càrrec de Productors Audiovisuals de Catalunya, una classe magistral d'animació amb Estudi Grangel, responsables de pel·lícules com "'La núvia cadàver" o "Kung Fu Panda", i una sessió del Clúster Audiovisual de Catalunya i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a càrrec de Cristian Trepat, director de l'Àrea de Continguts i Programació de 3Cat.
La Nit de les Venus, cerimònia de lliurament dels premis, tindrà lloc el 25 d'octubre al Teatre Zorrilla de Badalona.