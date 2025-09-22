Terrassa tria "Poltergeist"

La pel·lícula "Poltergeist" ha estat triada per votació popular per completar el cartell de Les 12h Fantàstiques de Terrassa. Aquest esdeveniment, que celebra la seva 6a edició el 25 d’octubre, es realitzarà al Cinema Catalunya i inclou una marató de cinema de terror i fantasia.
Després de tres setmanes de votació online, "Poltergeist", dirigida per Tobe Hooper i escrita per Steven Spielberg, es projectarà en versió original subtitulada en castellà. Els cinèfils podran gaudir de la mítica pel·lícula de l’any 1982 en pantalla gran, anticipant-se a les sorpreses preparades per a l'ocasió.
Repartiment de vots ajustat
Aquest any, 239 persones han participat en l'elecció, que ha estat força ajustada. "Poltergeist" ha rebut 90 vots, representant el 38% del total, seguit per "Re-animator" amb 76 vots (el 31,5%) i "Los pájaros" amb 73 vots (el 30,5%).
Cineasta icònic a la gran pantalla
El Cinema Catalunya subratlla que molts espectadors recordaran amb nostàlgia l’estranya casa de la família Freeling, rememorant escenes plenes de fenòmens paranormals. Una pel·lícula emblemàtica que registra l'estil de Spielberg, mesclant terror i narrativa captivadora.
Els participants en la votació tindran l'oportunitat de guanyar una entrada gratuïta per veure el film seleccionat durant la sessió del 25 d’octubre. Aquest dia, de les 11 del matí fins a mitjanit, el públic podrà gaudir de sis pel·lícules del gènere en la històrica sala del carrer de Sant Pere.
El termini per adquirir abonaments a preu reduït de 23 euros arriba al final. A partir del mes vinent, els preus seran de 25 euros. Amb gairebé un mes d’antelació, són més de 150 les persones que ja han comprat el seu passi per a l’esdeveniment.
El cartell de Les 12h Fantàstiques inclou els següents títols: "'Willow", "La cosa", "28 días después", "Poltergeist", "El orfanato" i "Terminator".